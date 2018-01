Se billedserie Azad Corlu og Martin Hansen fejrer scoringen til 2-1. Foto: René Larsen

Reddet i sidste øjeblik

14. januar 2018 Af René Larsen

FC Fjordbold forstår at trække spændingen. Lørdag eftermiddag sad tilskuerne i Slangerup Kultur & Idrætscenter på det yderste af bænkeraderne i futsal-ligamatchen mod Brøndby.

Et par minutter før tid fik Patrick Due udlignet til 2-2 for Brøndby, og FC Fjordbold var tvunget til at satse for at holde trit med Københavns Futsal om andenpladsen i Liga Øst.

Målvogter Christian Solhøj blev pillet ud til fordel for en ekstra markspiller, og FC Fjordbold belejrede Brøndbys mål. Men det så ud til at oprykkerne ville redde det ene point. Men i allersidste sekund gik det galt for Brøndby.

Den tidligere Brøndby-spiller Azad Corlu fandt Martin Hansen næsten ved baglinjen. Men i stedet for selv at afslutte på grænsen til slutsignalet sendte Martin Hansen bolden på tværs til Lars Bonde, der scorede sejrsmålet til 3-2 under stor jubel med et sekund tilbage af opgøret.

Egentlig var det unødvendigt, at FC Fjordbold kom i problemer. Hjemmeholdet dominerede 1. halvleg stort og havde blandt andet tre forsøg på træværket ved Victor Hansen, Martin Hansen og Rasmus Gasberg. Dertil leverede Brøndby-keeper Emil Graulund en super parade på Azad Corlus flugter, men der blev ikke scoret i de første 20 effektive spilminutter.

I stedet for Fjordbold-føring, så leverede Brøndby en chokscoring i starten af 2. halvleg efter et Fjordbold-tab midt på banen, så den døvstumme hollænder Jack Castelijns scorede i kontra med en stiv tå.

Men Fjordbold formåede at svare igen. Christian Helev udlignede efter et-to spil, og Martin Hansen bragte FC Fjordbold på 2-1 efter en kort hjørnesparkskombination.

Inden da havde Jack Castelijns et forsøg på overliggeren for Brøndby, så Fjordbold var advaret om, at det kunne blive en tæt afslutning. Og det blev også.