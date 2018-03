Randers udligner

Hørsholms Connor Baranek blev diskvalificeret lige inden halvlegspausen på et tidspunkt, hvor Hørsholm havde føringen 37-33. Beranek blev først idømt en fejl for at have stillet sig i vejen for et Randers-dunk. Det blev kort efter vekslet til en diskvalifiaktion efter en meningsudveksling med dommerne.