Rækken er ved at knække

Det er et tegn på styrke, når man hiver en 2-0-sejr hjem på en dag, hvor ikke alt fungerer. Det skete for Hillerød Fodbold lørdag eftermiddag, hvor holdet styrede alt de første 10 minutter, hvor Jonathan Witt fik scoret, men i resten af kampen var det meget lige.

Udeholdet VSK Århus kunne også have scoret i 1. halvleg, hvor holdet havde et skud på overliggeren, men Hillerød var skarpest, og da Philip Lindgaard lavede målet til 2-0 med 10 minutter igen, kunne de 358 tilskuere bryde ud i et jubelbrøl. Det blev sejrsmålet, for udeholdet havde ikke noget modtræk i de sidste 10 minutter, og selvom de pressede på, så blev de ikke for alvor farlige.