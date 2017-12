Plads i pokalfinalen booket

I amerikanske Sofia Martinez-Lavin har Holte en stor profil, der hamrer løs på alting, og det gjorde hun i stor stil kampen igennem - godt suppleret af landsmanden Ava Cramp og det danske stortalent, Nora Møllgaard. Sidstnævnte afsluttede først sæt ved at sende bolden i gulvet på Amagers side af nettet, efter Holte havde været under kraftigt pres, men det sluttede 25-16 til Holte.

Andet sæt var ikke det mest spændende, men derimod fyldt med god volleyball. Især i starten skiftedes de to trænere til at teste hinanden og tvang modparten til at tage timeout.

Tredje sæt lignede længe en formsag for holte, der kom på 10-6 og 17-11, og Sven-Erik Lauridsen begyndte at sætte reserverne ind. Det viste sig at være lige en kende for tidligt, for Amagers Klara Gundsøe begyndte at serve det ene point hjem efter det andet, og pludselig stod det 23-23. Men Holte trak sig sejrrigt ud af den følgende lange duel, og det gav det sidste overtag, og den sidste Amager-bold endte i en Holte-blokade til 25-23 i sidste sæt.