Mikkel Damsgaard ( midten) fra kampen mod FC København, hvor han fik sendt et skud på stolpen. Der er brug for flere mål fra hans fødder, hvis FC Nordsjælland skal holde liv i håbet om bronzemedaljerne. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

På jagt efter et mål mere

Sport FAA - 27. april 2019 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis FC Nordsjælland stadig har fat i tredjepladen og et sæt bronzemedaljer, så må det være med det yderste af fingerspidserne. Og der skal ikke meget til, før chancen for at gentage sidste sæsons bronzeplacering kan meget vel forsvinde, hvis ikke FC Nordsjælland vinder over FC Midtjylland mandag aften.

Med fem runder tilbage halter FCN nemlig syv point efter Esbjerg på tredjepladsen, så der er ikke råd til at smide mange flere point.

- Vi spiller meget uafgjort og smider for mange føringer. Det er dét, vi skal blive bedre til. For vi spiller tit 80 gode minutter, men så kniber det de sidste 10 minutter. Vi har smidt for mange sejre væk, konstaterer FC Nordsjællands Mikkel Damsgaard, der har spillet 27 kampe i denne sæson.

- Der kommer gode og dårlige perioder, og lige nu er vi i en dårlig. Det gælder bare om at komme videre og fokusere på at vinde den næste kamp. Vi kan ikke gøre så meget andet.

Han tror også stadig på, at tredjepladsen kan nås.

- Det ser svært ud i tabellen, men hvis vi spiller nogle gode kampe, kan det stadig godt ske for os. Det er stadig et mål for os. Så længe, man kan nå det, skal man tro på det og kæmpe for det, mener Damsgaard.

Kigger man på Mikkel Damsgaards eget spil, har der været en stor mangel i denne sæson for den unge mand, der som oftest har spillet »falsk ni'er« - angriberen, der søger ned i banen og deltager i opspillet.

Der har ganske enkelt manglet mål.

Men i påskens første kamp mod OB slog han til og scorede for første gang i denne sæson, da han kom løbende ind i feltet og sparkede Mads Valentin Pedersens oplæg i mål til 1-0 efter 55 minutter. Og efterfølgende var det tydeligt, at det var en forløsning for 18-årige Damsgaard.

- Det var dejligt. Det tog rigtig lang tid, så det var godt endelig at få scoret igen. Men det er også lidt blandet for mig, fordi det har taget for lang tid. Så nu handler det om, at der ikke igen kommer en lang periode, hvor jeg ikke får scoret, siger han og kunne også mærke, at scoringen havde gjort en forskel til påskens anden kamp mod FC København.

- FCK-kampen var en helt anden end mod OB, men jeg havde måske lidt mere tro på, at mine afslutninger kunne gå ind, forklarer han.

Han måtte dog se et godt forsøg tage stolpen mod FC København, der langt hen ad vejen dominerede kampen og vandt 3-0.

- Det var lige før, det skud gik ind. Det havde været fedt, hvis det var sket, sukker Damsgaard.

Han har ikke været tilfreds med sig selv i denne sæson og er til tider sin egen allerstørste kritiker. Og selv om målet gav lidt tro på sagerne, så skal der mere til for at få Jyllinge-drengen helt op og køre.

- Jeg er altid hård ved mig selv. Det er mest på præstationerne, at jeg er hård. Og jeg fik scoret, men det var jo ikke noget specielt. Så det handler om at fortsætte og blive ved med at lave mål, siger Damsgaard.

- Det betyder rigtig meget for mig at få sparket de chancer ind. Det betyder også meget for holdet, for det er jo mål, vi skal lave for at vinde - og vi har ikke vundet så mange kampe på det seneste.

Mikkel Damsgaard og FC Nordsjælland gør et nyt forsøg mandag mod FC Midtjylland.