Overskud i FC Nordsjælland - igen

Sport FAA - 25. maj 2018 kl. 18:08 Af René Larsen

Det går godt i FC Nordsjælland. Klubben kan gå på en kort sommerferie med bronzemedaljer og med visheden om, at der er styr på økonomien. Fredag kunne FC Nordsjælland præstere et årsregnskab med overskud for andet år i træk.

Overskuddet lyder på 5,4 millioner kroner, og det er noget mindre end sidste års overskud på 23,4 millioner kroner.

Det skyldes først og fremmest, at FC Nordsjælland ikke har haft de transfer-indtægter, som klubben havde i 2016. Dengang lykkedes det FC Nordsjælland at afhænde Emre Mor og Bruninho til Tyskland og Kina. Salgene indbragte angiveligt klubben op i nærheden af 100 millioner kroner.

Også i dette regnskabsår har FC Nordsjælland solgt spillere til udlandet. Det gælder blandt andre Andreas Maxsø til Tyrkiet og Emiliano Marcondes til Brentford i England, men de salg har ikke været lige så indbringende, da spillerne stod til at have kontraktudløb.

Det er i det lys, at man skal se, at omsætningen i fodbold-forretningen FC Nordsjælland er faldet. Og så er faldet på 20 millioner fra 157,5 til 137,4 millioner kroner på ingen måde alarmerende. Tværtom må man udlede, at der er tale om en styrkelse af forretningen. Klubben noterer sig fremgang på tv-penge, partnere og stadionomsætning, og FC Nordsjælland er da også overmåde tilfredse med resultatet.

- Det har været et fremragende år, hvor vi har opfyldt mange unge piger og drenges drømme, og vi vil forsætte med at investere i vores akademier, så mulighederne bliver endnu bedre for at kunne forsætte både vores sportslige og menneskelige fremgang. Vi har set hele syv akademi-spillere blive rykket op på Superliga-holdet i det forgangne år, og vi forventer at se endnu flere i fremtiden fra vores akademier i Ghana og Danmark, lyder det fra FC Nordsjællands bestyrelses-formand Tom Vernon i en kommentar til regnskabet.