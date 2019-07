På grund af en speciel regel i 2. division, så kan der kun bruges tre spillere, der ikke er borgere i EU eller i en række udvalgte udviklingslande. FC Helsingør har lige nu ni af den slags spillere. Foto: Mads Hussing

Overflod af spillere i FC Helsingør

Sport FAA - 18. juli 2019 kl. 00:21 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis samtlige af FC Helsingørs spillere var med i Herfølge for at spille mod det udvalgte amerikanske hold Chicago Bridges, så skulle de sidde tæt sammen i bussen. Lige nu tæller truppen 33 spillere, og ved træning er der også flere U19-drenge tilstede, så der er 35 eller flere spillere til træning.

Der kommer nærmest en ny spiller til hver dag i FC Helsingør. Der er endda nogen i truppen, der ikke en gang er blevet præsenteret på klubbens egen hjemmeside.

Onsdag blev Frederik Juul Christensen præsenteret. Han har fået sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland.

- Efter endt prøvetræning var alle i den sportslige sektor enige om, at ham skulle vi bare have, siger chefscout Brian Gellert.

Med på holdet var også Kembo Kibato, der ikke er præsenteret endnu. Derudover er også Kunel Dada-Luke kommet til klubben i de seneste dage. Med de nyeste spillere sender det kontraktspillerne i truppen på over 30 mand.

- Det er mange spillere. Det er det arbejde, som Brian Gellert er i fuld gang med frem til sæsonstart, siger FC Helsingørs nye træner Morten Eskesen, der ser både fordele og ulemper ved at have så stor en trup.

- Der er et pres på spillerne. Der står altid en anden klar, hvis der er nogen, der ikke præsterer, siger Eskesen, der lige nu har fire på skadeslisten.

Det drejer sig om Andreas Holm, Ricki Olsen, Carl Lange og Nicolas Mortensen.

- Det er fire spillere i startelleveren eller tæt på, men alligevel så stiller vi stærkt op, siger træneren, der godt ved, at det ikke kun er godt at have så mange spillere.

- Det kan være demotiverende at være på de yderste mandater. Når der er 33 spillere, så er der langt fra de bedste til de dårligste, så der er langt til spilletid for de sidste spillere. Det ville give god mening, hvis vi eller de kigger sig om efter et andet sted, hvor de kan få spilletid, siger han.

Morten Eskesen er klar over, at det er klubbens beslutning, at der lige nu er så mange spillere. Selvom der er nogle, der kan være på vej væk, så vil han til hver en tid stille det stærkeste hold.

- Jeg sørger for at udtage holdet, og så længe de er i truppen, så bruger jeg dem. Vi skal satse på dem, der kan vinde en masse kampe for os, siger Morten Eskesen.

Der er kommet en stribe nye udlændinge til, og på grund af specielle regler for 2. division, så vil Morten Eskesen kun kunne udtage tre af de ni spillere til turneringskampe.

- Rigtig mange af de udlandske spillere kommer ikke til at få spilletid. Der er jo ni lige nu, så der vil være seks, der ikke bliver udtaget, selvom de kan være gode nok til holdet. Man kunne overveje at leje nogen ud, siger træneren.

I den senere tid er der kommet flere amerikanske spillere til. Udover at Kembo Kibato og Kunel Dada-Luke ikke er blevet præsenteret, så er Jeremy Rafanello, Zico Baily og Aydan Bowers kommet til i den seneste tid.

- De nye amerikanere står og presser på til startelleveren, men lige nu er de der ikke. Det er dejlige spillere at have i truppen. Deres ambitioner skal være at komme tættere på holdet og få spilletid i efteråret, siger Morten Eskesen.

Det er på alle pladser, der er stor konkurrence. Der er blandt andet kommet to nye målmænd til, så der nu er fire i truppen. Det drejer sig om Mikkel Bruhn, Viktor Anker og de nytilkomne Christoffer Monty og Christoffer Petersen.

- Christoffer Petersen står mod Chicago Bridges, for ham havde jeg ikke set i kamp, siger Morten Eskesen, der ikke kan sige endnu, hvem der er førstemålmand:

- Det er for tidligt at sige. Monty er dog købt som udviklingsspiller. De tre andre ligger og kæmper om at bliver førstemålmand.

I kampen mod Chicago Bridges vandt FC Helsingør uden de store problemer. Allerede efter 10 minutter blev den nye angriber Jeppe Kjær nedlagt i feltet, og Anders Holst udnyttede straffesparket. Det blev kampens eneste mål, selvom begge hold havde fine muligheder i de sidste 45 minutter. Især Bridges havde en stor mulighed med 23 minutter igen, men Christoffer Petersen reddede straffesparket.

Træningskamp

Helsingør-Chicago B. 1-0 (1-0)

Mål: 1-0: Anders Holst (10)

FC Helsingør: Christoffer Petersen - Jonas Henriksen, Pascal Gregor, Nikolaj Hansen, Frederik Bay - Lucas Haren, Anders Holst, Daniel Norouzi, Kembo Kibato - Matheus Leiria, Jeppe Kjær

På bænken: Mikkel Bruhn, Aydan Bowers, Dalton Wilkins, Zico Bailey, Frederik Christensen, Emil Erbas, Lucas Lodberg, Elijah Just, Jeremy Rafanello, Douglas Ferreira.

Her er alle FC Helsingørs spillere

Spillere i FC Helsingørs trup

