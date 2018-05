Martin Poulsen ( i midten) og Asbjørn Nerlov tog op til denne sæson turen fra Værløses 1. divisionshold til Hørsholm 79ers for at spille ligabasketball. Men til den kommdende sæson er Værløse tilbage i den bedste række, der dog har ændret format. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Ny basketliga på vej

Sport FAA - 03. maj 2018 kl. 11:37 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værløses mænd spiller for tiden finaler i 1. division mod Bakken Bears' talenthold, EBAA.

Men til den kommende sæson tyder alt på, at de to hold i stedet skal møde hinanden i Basketligaen, der står over for en mindre revolution, der blandt andet vil give bedre plads til de mindre - i økonomisk forstand - hold i Danmark.

Groft skitseret står Basketligaen til at blev del op i to - en såkaldt »Pro A« og »Pro B«. I A-gruppen kæmper man om de fem øverste pladser i slutspillet, mens B-gruppen kæmper om de sidste pladser i kvartfinaleserierne.

Samtidig bliver kampene planlagt, så de A-holdene spillere oftere mod de andre A-hold, og det samme for B-holdene, men de to grupper krydser dog også, så alle kommer til at møde alle.

Den store forskel er dog det økonomiske setup. B-gruppen bliver en light-version af Basketligaen, og det er dét, der har gjort det interessant for Værløses mænd, som ikke har været i ligaen siden 2014/2015-sæsonen. Og så bliver der knap så mange ture over på den anden side af Storebælt.

- Vi gider ikke bøder for ikke at have over 1000 tilskuere eller juhu-piger, og vi vil ikke lægge flere penge i det, end dem vi har. Og så skal de andre hold være indstillede på at spille i Søndersøhallen. Til gengæld lover vi at spille så godt, vi overhovedet kan, lyder det fra Værløse-formand Kim Mikkelsen.

Det er klubbens eliteansvarlige, Thomas Silfen, der har været på sidelinien i liga-arbejdet for Værløse, og han ser nogle gode ting for Værløse i den nye struktur.

- Nu har vi længe ligget i 1. division, hvor niveauet på modstanden har været aftagende. I denne sæson har vi kun tabt én kamp, og det er til EBAA, som vi nu skal spille finaler mod. Så det er en lang sæson, når man vinder med 50 point hele tiden, siger Thomas Silfen.

- Samtidig kan vores egen talentudvikling nu bære en oprykning, for vi skal ikke ud og finde en masse spillere for at kunne være med i Basketligaen. Og så kan vi være med under de lempelige krav, der er i Pro B.

Silfen nævner, at det førhen har været sådan, at der ikke blev stillet krav til noget i 1. division, men når man så ville op i Basketligaen, blev man mødt med en stribe krav, hvilket var et alt for stort spring. Nu kommer der et længe efterspurgt trinbræt i udviklingen.

Den nye ligastruktur kommer også som kaldet i Hørsholm, der de seneste måneder har kæmpet for at skaffe penge til at beholde et herrehold i den bedste række.

- Det er helt sikkert noget, der hjælper på den mulighed. Vi skal inden for et par dage eller nok i weekenden afgøre, om det er noget, vi skal være med i. Men det er attraktivt for os at være med som Pro B-hold, siger direktør i Hørsholm 79ers, Peter Damm.

Holdene i A-gruppen bliver Bakken Bears, Horsens IC, Randers, Team FOG Næstved og Svendborg, mens B-gruppen kommer til at bestå af Værløse, Copenhagen Wolfpack og Stevnsgade. Hørsholm bejler også til Pro B-gruppen sammen med de to talentudviklingshold fra Bakken og Svendborg - EBAA og SBBC 2015. Med de to sidstnævnte er der dog lidt licensregler, der skal kigges på, da nogle spillere i dag har dobbelt-licens, så de kan spille både for Bakken og EBAA.

Rent formelt skal den nye ligastruktur godkendes på Basketrigsdagen i juni.