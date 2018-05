Heldigvis var FC Nordsjællands fotograf Michael Boesen vågen, da Morten Nordstrand saksesparkede bolden i kassen til 2-2 mod FC København. Et ikonisk billede af Hundested-drengen. Foto: Michael Boesen/fcn.dk

Nordstjernen slukker på græsset

Sport FAA - 17. maj 2018 kl. 11:59 Af Rudi Dalsgaard

Når den sidste runde i landets 1. division på søndag er spillet, så bliver det også karrierens sidste slutfløjt på topplan for den snart 35-årige Morten Nordstrand fra Hundested.

Han har i denne sæson spillet for Fremad Amager, hvor det i hans målestok er blevet til beskedne fem mål, og nu er det så også slut på højeste niveau for »Nordstjernen«.

- Alting har en ende og dette er dagen som jeg på den ene side har frygtet og på den anden side glædet mig til. Som fodboldspiller er denne dag uundgålig, den vil komme før eller siden men jeg har alligevel set frem til den med ærefrygt fordi fodbold har været så stor en del af mit liv i så mange år, siger Morten Nordstrand til Fremad Amagers hjemmeside.

- Jeg fik heldigvis spilleglæden tilbage med mit skifte til Fremad Amager. Efter mit sidste udenlandsophold i Australien havde jeg desværre mistet gløden og lysten til spillet. Kroppen er slidt og restitutionen tager efterhånden længere tid end hvad godt er. Jeg har altid spillet for at gøre en forskel og når jeg ikke længere kan gøre det hver gang jeg spiller, er tiden inde til at trække stikket, inden nogen gør det for mig.

Morten Nordstrands karriere er af den slags, man ikke ser så mange af mere. For i ungdomsårene var der ikke specielt meget, der pegede i retningen af en karriere på topplan. Som 16-årige rendte han stadig rundt og spillede kammerat-fodbold i Hundested. Godt nok kom han af sted på en foboldefterskole i Frederikshavn, men opholdet stoppede før tid, da Morten Nordstrand savnede kammeraterne og familien hjemme i Hundested.

Han tog dog i mod en opfordring fra træneren i Frederikshavn til at prøve sig af på højere niveau, så han begyndte at tage turen til Lyngby, og han ankom stort set samtidig med, at klubben gik konkurs.

Det kastede dog bare Nordstrand ind i seniorfodbolden før tid, og nogle på Helsingør-kanten kan måske huske, at han lavede lidt af et perlemål i mod helsingorangerne tilbage i 2002 i Danmarksserien som 18-årig.

Han lavede mål på samlebånd for Lyngby og blev topscorer både i Danmarksserien, 2. division og 1. division, hvor han i 2005/2006 stod for 29 scoringer i 30 kampe for de kongeblå. Men Lyngby sluttede kun som nummer tre, og det var tid til, at Nordstrand skulle videre.

I FC Nordsjælland stod man klar med åbne arme for at tage i mod den transferfri angriber, der kvitterede med 19 kasser i sin første sæson som Superligaspiller. Det fik FC København til at lægge omkring 15 millioner kroner for Hundested-drengen, der blev den dyreste spiller til at skifte mellem to danske klubber på det tidspunkt. I FCK nåede han to danske mesterskaber, en sølv- og en bronzemedalje, og han havde allerede fået debut for A-landsholdet som FCN-spiller i 2007. Det blev til i alt otte A-landskampe og tre mål i den rød-hvide trøje, som han aldrig havde trukket over hovedet som ungdomsspiller.

Sæsonen 2008/2009 blev dog også den sidste, hvor han for alvor lavede mange mål. Udlejninger til FC Groningen i Holland og til FC Nordsjælland blev aldrig rigtig succes, og selv om Morten Nordstrand skiftede permanent tilbage til FC Nordsjælland i 2012/2013 og vandt en sølvmedalje med klubben, så var det mere som en holdspiller end profilen med mål i støvlerne.

Altså lige bort set fra et enkelt, som er gået over i Superligahistorien. 2-2 blev det mod FC København i Farum Park, og det var takket være et sakesparksmål af Morten Nordstrand, der helt uventet hoppede op og sparkede til et højt indlæg fra Mario Ticinovic. En teknisk detalje på allerhøjeste niveau.

- Jeg så det jo ikke selv. Jeg sparkede bare til den. Men folk er oppe at køre over det, så det virkede okay. Det føltes fint i situationen, lød det efter kampen fra Nordstrand med sit karakteristiske halvskæve smil og glimt i øjet.

Han skiftede videre til AGF, som han var med til at spille tilbage i Superligaen. I sæsonen 2015/2016 spillede han 10 kampe for AGF i den bedste række og scorede et enkelt mål.

Det var så endnu et til historiebøgerne - nemlig et nyt saksesparksmål mod FC København - denne gang i Parken.

Her var det dog et mere »klassisk« saksespark med et indlæg, der lå bag Nordstrand. Stadig et flot, flot mål. Men ikke helt på niveau med det, han lavede tre år tidligere. Til gengæld er han den eneste spiller, der kan prale af to saksesparksmål mod FC København.

Det kunne dog ikke skjule, at Nordstrands tid i Superligaen var forbi. Han valgte at tage et år til australsk fodbold og scorede syv gange i 30 kampe for Newcastle Jets, inden han i sommers vendte hjem til Danmark og Fremad Amager.

- Hvad der skal ske efter sæsonen må tiden vise. Om jeg fortsætter i fodboldens verden er ikke til at sige. Jeg vil gerne takke de folk som har været en del af mit eventyr både i tidligere klubber og i Fremad Amager. Tak til min fantastiske familie og venner, som har støttet mig i tykt og tyndt både på og udenfor banen, siger Morten Nordstrand, der har to fætre, Nis og Stefan Prio, på Hundesteds Serie 2-hold, som lige nu topper sin pulje.

Måske de ringer til Morten Nordstrand og hører, om han ikke har et mål eller to mere i sig i Serie 1?