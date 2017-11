Carl-Emil Haunstrup var egentlig kun tiltænkt en rolle som træningsspiller i Nordsjælland Håndbold. Men han har grebet de chancer, som han har fået og er nu en fast del af Nordjællands ligamandskab. Foto: Allan Nørregaard

Nordsjællands Carl-Emil på hjemmebane

Sport - 25. november 2017 Af René Larsen

Nordsjælland Håndbold har spillet uafgjort i de tre seneste hjemmekampe i mændenes Håndboldliga, og der må også meget gerne sættes point ind på kontoen i morgen i Helsinge Hallen. Opgøret mod Skanderborg har stor betydning for pladserne i den tunge ende af rækken.

- Det bliver en sjov men også en megasvær kamp. Skanderborg er fyldt med selvtillid efter at have slået BSV og Aalborg. Vi skal knokle i 60 minutter for at få point, siger Nordsjællands højrefløj Carl-Emil Haunstrup forventningsfuldt.

Han glæder sig ikke mindst for det, at opgøret bliver spillet på hans gamle hjemmebane, hvor han har fået hele sin håndbold-opdragelse.

- Selvfølgelig betyder det noget. Jeg har været her hele mit liv. Jeg startede inde i Hønsehuset, hvor jeg så min gudfar spille. Ham har jeg altid fulgt. Han er som en ekstra storebror for mig, siger 21-årige Carl-Emil Haunstrup.

Gudfar og morbror er Helsinge-legenden Kristian Asmussen, men selv om den tidligere landsholdsmålmand er et stort idol, så valgte Carl-Emil at blive fløj.

- Man skal være lidt skør for at blive målmand. Det er min gudfar. I kraft af min størrelse, og det er jeg er venstrehåndet, så passede det bedst at blive fløj, siger Carl-Emil Haunstrup.

Men selv om han valgte sin position med omtanke, så lå en karriere på topplan ikke lige for. Som ungdomsspiller skiftede han til Hillerød men faldt ikke ind og skiftede tilbage til bardomsklubben Team Helsinge, hvor han som U18-spiller kom under den tidligere ligafløjspiller Kasper Klitgaards vinger på Team Helsinges Kvalifikationsrække-hold i fjerdebedste danske række.

Under Klitgaard udviklede Carl-Emil Haunstrup sig så meget, at han blev udtaget til at deltage i træningen med Nordsjællands ligahold.

- Vi skulle jo bare bruge ham til træning. Det var ret nemt at få ham ind i truppen. Han brokkede sig aldrig, om han skulle spille højre- eller venstre fløj, siger Nordsjællands cheftræner Ian Marko Fog, der gav den unge fløj et par chancer for spilletid i 1. division.

- Når vi satte ham ind, så leverede han tit et godt stykke arbejde. Han fik et mindre gennembrud i 1. division, og nu er han ligaspiller. Det er ret imponerende. De fleste, af dem der spiller liga, har været gennem U19-landsholdet eller har en historik inden for DHF, siger Ian Marko Fog.

I den seneste tid har der været ekstra pres på Carl-Emil Haunstrup. Nordsjællands sædvanlige førstevalg på højrefløj, Nichlas Poulsen har været ude efter en operation for sportsbrok, men Carl-Emil Haunstrup har kunne bære ansvaret.

- Han kommer ind og spiller en kanonkamp mod Tønder, hvor der er kæmpepres på, og han laver fire mål på fem forsøg mod Midtjylland. Han er stadigvæk ung, så selvfølgelig er der udsving, men han har grebet sin chance. Han har altid villet det rigtig meget. Det har der aldrig været tvivl om. Han mangler selvfølgelig lidt fysik, men han kompenserer bedre og bedre for det ved at være hurtigere og gå lidt hårdere til den, siger Ian Marko Fog.

Og netop indstillingen har bragt Carl-Emil Haunstrup langt.

- Jeg er aldrig kommet til træning bare for at hygge mig. Selvfølgelig skal man også det, men man skal også blive bedre, jeg vil gerne flytte mig. Det er en fed følelse at stå derinde, når der spilles. Der er jo nogle flere tilskuere i ligaen end i kval-rækken. Det er sjovt, og jeg vil gerne se, hvor langt jeg kan nå, siger Carl-Emil Haunstrup, der ved siden af håndbolden arbejder med skrøbelige unge på Borupgårdskolen i Helsingør og på Godhavn ved Tisvilde.