Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland ud i mørket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland ud i mørket

Sport FAA - 18. april 2018 kl. 20:25 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonen er forbi. Med nederlaget 25-26 til KIF Kolding onsdag aften i Frederiksborg Hallen i Hillerød så har Nordsjælland reelt ikke længere mulighed for at nå DM-semifinalerne. Holdet må nøjes med i birolle som drillepind i sæsonens sidste tre kampe, hvor cheftræner Ian Marko Fog kan begynde at se frem mod næste sæson.

Læs også: KIF Kolding og TTH Holstebro holder fast i semifinalehåb

Nederlaget var egentlig unødvendigt, selv om Nordsjælland på intet tidspunkt var foran i kampen. Men hver gang Nordsjælland havde chancen for at komme tilbage, så blev hjemmeholdet konsekvent sat tilbage af småfejl i egne rækker. Det var ikke store alvorlige graverende fejl, men simpelthen for mange små af slagsen, der akkumuleret bare blev for meget.

Det var to hold, der vidste, hvad de ville. Kolding har konsekvent spillet med syv spillere i angrebet i de to foregående slutsspilskampe, og de startede da også uden målmand på banen mod Nordsjælland.

Det var Nordsjælland forberedt på, og modsvaret var et offensivt skævt 4:2-forsvar. Men det taktiske træk var mere foretaget af nød end god vilje. Nordsjælland var reelt uden tre af fire centrale forsvarere i truppen. Dan Beck-Hansen og Knud Ronau er færdige for sæsonen, og Anders Mose er slemt plaget af hælspore og blev doceret kraftigt på spilletiden.

Det var medvirkende til, at Kolding kom noget lettere til dets scoringer end hjemmeholdet. I Bo Spellerberg har Kolding en mester i maskerede afleveringer, og på stregen huserede de to kaffebrød Morten Bjørnshauge og Peter Øverby. Deres fysik havde det letbenede Nordsjælland-forsvar svært ved at dæmme op for.

I den modsatte ende kom Nordsjælland til kort for det tunge Kolding-forsvar. Allerede efter ti minutter måtte Nordsjælland ændre på taktikken. Hjemmeholdet begyndte også at spille syv-mod-seks efter kun at have scoret en enkelt gang i de første ni minutter.

Det løsnede noget op, om end Nordsjælland til stadighed brændte vel rigeligt på en veloplagt Søren Haagen. Nordsjælland fik heller ikke rigtig nogle lette mål ind på kontoen, når Kolding mistede bolden i eget angreb. To gange forsøgte Nordsjælland at smide bolden ned i tomt mål. Jesper Dahl ramte stolpen, mens Nicolai Pedersen blev grebet ud af Koldings returforsvar.

Mod slutningen af halvleg skiftede Nordsjælland keeper. Jacob Skaksen gjorde et godt indhop, og det var medvirkende til, at Nordsjælland kun var nede med fire mål før de sidste 30 minutter.

Men billedet ændrede sig ikke afgørende i 2. halvleg. Småfejlene og manglende skarphed kom hele tiden i vejen, som i kampens slutfase, hvor Søren Haagen nok en gang hev en dobbelt redning frem på Nicolai Pedersen og Oliver Roepstorff ved stillingen 21-23.

I slutfasen blev Kolding ramt af en dobbelt udvisning. Det var en håndsrækning til Nordsjælland. Nicolai Pedersen reducerede til 24-25, men så hev Lasse Uth en udvisning på Bo Spellerberg, og det tog toppen af presset på Kolding.

Så kunne den urutinerede venstrefløj Jeppe Larsen - hevet op fra Koldings 2. divisionshold - plukkede opgøret med scoringen til 26-24 med 44 sekunder igen. Nordsjælland åbnede med vilje forsvaret op i hans side for at presse ham til afslutninger, men i sidste ende blev han aftenens vinder.