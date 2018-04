Se billedserie Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Nordsjælland tog flot afsked

Sport FAA - 23. april 2018 kl. 22:54 Af René Larsen

Med nederlaget 24-28 til Bjerringbro-Silkeborg er Nordsjællands sidste mulighed for at nå DM-semifinalerne udtømt, og dermed blev mandagens opgør i Helsinge Hallen sæsonens sidste på hjemmebane, men man må lade Nordsjælland, at det tog en vanvittig flot afsked med hjemmepublikummet.

På forhånd lignede det nemlig en umulig opgave. Det har i et stykke været en kendsgerning, at anfører Dan Beck-Hansen og Knud Ronau er færdige for sæsonen.

Mandag måtte Nordsjælland også undvære Håndboldligaens topscorer og playmaker Johan Meklenborg, der har været Nordsjællands største profil i denne sæson. Men Meklenborg vrikkede om på den ene fod under træning op til opgøret, og han tilbragte samtlige 60 minutter på bænken.

Oven i det alvorlige uheld måtte Nordsjælland stille op med en fingerskadet Mike Jensen, der var blevet syet med fem sting. Det kunne ses på målmanden, der ikke kom rigtig i gang, og man frygtede lidt for Nordsjællands skæbne, da hjemmeholdet hurtigt kom bagud 4-1.

Men det vidner om høj-høj klasse, at Nordsjælland alligevel kunne byde Bjerringbro-Silkeborg op til dans. Holdets marginalspillere trådte virkelig i karakter.

Det gjaldt i særdeleshed Akutaaneq Kreutzmann, der spillede sin absolut bedste kamp i Nordsjælland-tiden. Han tog ansvar i alle spillets facetter.

Men også målmand Jacob Skaksen nærmede sig en af karrierens bedste kampe. Med det niveau skal sportschef Jørn Blom Hansen hurtigst muligt få sikret målmanden for et år mere, for Skaksen har bare lagt på hele året.

Derimod var det på forhånd givet at hurtige Oliver Roepstorff tog med det nordsjællandske publikum. Det gjorde han med blomster efter sin kamp nummer 100. Oliver Roepstorff skifter til Ajax i 1. division for at få lidt mere spilletid. Han blev i aftes brugt som den syvende mand i Nordsjællands 7-mod-6-spil, og det fik åbnet BSV-forsvaret.

Nordsjælland tog også initiativ med offensivt for, og også dette træk havde stor effekt.

Nordsjælland var på intet tidspunkt foran i kampen, men hjemmeholdet var flere gange på omgangshøjde med Bjerringbro-Silkeborg. Tre gange i i 1. halvleg havde Nordsjælland muligheden for at bringe sig foran, men såvel Jesper Dahl, Nicolai Pedersen og Andreas Nielsen brændte inde over stregen på den storspillende Sebastian Frandsen i BSV-målet.

Det gjorde, at Nikolaj Markussen på sin gamle hjemmebane kunne sende BSV til pause med en føring på et enkelt mål, og også i 2. halvleg viste Markussen gang på gang sin velkendte klasse. Han var i høj grad afgørende for, at Nordsjælland aldrig kom tilbage på omgangshøjde.

En enkelt gang kunne Nordsjælland have udlignet. Men Jesper Dahl valgte en tidligt afslutning og skød lige på Sebastian Frandsen ved stillingen 24-25, og så lukkede Bjerringbro opgøret med tre mål på stribe.

Dermed ligger det til, at GOG og Bjerringbro-Silkeborg går videre fra puljen med to spillerunder igen.

DM-slutspil, mænd

Nordsjælland-Bj.bro/Silk. 24-28 (13-14).

Nordsjælland: Aku Kreutzmann 10, Nicolai Pedersen 4, Lasse Uth 4, Oliver Roepstorff 3, Carl-Emil Haunstrup 1, Jesper Dahl 1, Nichlas Poulsen 1.

Bj.bro/Silk.: Nikolaj Markussen 10, Johan Hansen 7, Nikolaj Ø. Nielsen 3, Jacob Lassen 2, Sebastian Skube 2, Michael V. Knudsen 2, Jesper Nøddesbo 1, Stefan Hundstrup 1.

Udvisninger: Nordsjælland 4, Bj.bro/Silk. 4.

Stillingen undervejs: 1-4, 4-7, 6-8, 9-9, 11-11, 13-13, 13-16, 16-20, 19-21, 21-24, 24-25

Tilskuere: 1000 (anslået)