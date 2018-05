Foto: Kenn Thomsen (arkiv) Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland stred mod overmagten

Sport FAA - 02. maj 2018 kl. 22:39 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at Nordsjælland efter fem kampe i slutspillet ikke har nogen sejre. Til gengæld har oprykkerne vundet en masse respekt. Igen onsdag gav Nordsjælland modstanderne kamp til stregen, da GOG sikrede sig en plads i DM-semifinalen med en sejr 38-31.

Nordsjælland måtte igen undvære holdets topscorer og playmaker Johan Meklenborg. Han sad for anden kamp i træk uden for med en forstuvet fod. Det er et kæmpetab for Nordsjælland, der alligevel gik frisk til sagen.

I mangel af centrale forsvarsspillere - Dan Beck-Hansen og Knud Ronau ude samt en Anders Mose på halv kraft - tog Nordsjælland initiativ og spillede offensivt 3:3-forsvar fra kampens start, og i angrebet startede man med det samme med at spille syv-mod-seks, der har været et virksomt træk sæsonen igen for Nordsjælland.

Det var det også i aftes, hvor Nichlas Poulsen fra fløjen efter ti minutters spil bragte Nordsjælland foran 6-4.

En udvisning af Oliver Roepstorff fik dog hurtigt bragt GOG på omgangshøjde igen, og GOG nåede også at bringe sig foran 10-8, inden Ian Marko Fog tog timeout. Han valgte kortvarigt at gå tilbage i en 6:0-opstilling for at spare på kræfterne hos nogle af nøglespillerne, inden Nordsjælland gik frem i offensivt forsvar igen.

Afvekslingen havde sin virkning. Andreas Nielsen fik fra stregen udlignet til 14-14, og en storspillende Nicolai Pedersen hamrede Nordsjælland foran 16-15, inden de to hold gik pause.

Hos Nordsjælland var det primært Nicolai Pedersen og Akutaaneq Kreutzmann, der trak det store læs. De spillede begge en stor kamp og tog også de tæsk, der kom. Begge måtte i perioder lige ud og sunde sig på bænken efter alvorlige skrub.

Og det var medvirkende til at Nordsjælland måtte slippe i 2. halvleg. Aku Kreutzmann reducerede til 23-22 efter 40 minutters spil, men da han måtte ud på bænken til behandling, så fik GOG lavet et lille hul, og da gamle Torsten Laen i en kontra gjorde det til 28-24, så var kampen i realiteten afgjort. Det var især Gøran Søgard Johannessen, der voldte store problemer, og fra stregen var Henrik Jacobsen sikkerheden selv.

I de sidste minutter blev Nordsjælland løbet over ende. Der var tanken løbet tør, og Nordsjælland har nu kun en chancen tilbage for at vinde en kamp i slutspillet. Det er på søndag mod KIF Kolding København i en kamp, der egentlig skulle være spillet i Brøndby Hallen, men som KIF Kolding København har valgt at flytte til Vamdrup i stedet. Ikke noget man bliver populær på i Nordsjælland.