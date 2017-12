Nordsjælland laver sensationen

Men selv om Bjerringbro-Silkeborg havde en føring på tre mål i anden halvleg og at udvisninger samtidig haglede ned over Nordsjælland, så formåede gæsterne at komme tilbage i kampen - blandt andet fordi holdets 7-6 spil igen fungerede upåklageligt. Med lidt over ti minutter igen fik Knud Ronau udlignet til 25-25.

Udvisningerne fortsate med at regne ned over Nordsjælland. I en periode på et minut var Nordsjælland nede med to mand og Bjerringbro-Silkeborg kom på 27-25. Men Nordsjælland bukkede ikke under. Jesper Dahl fik udlignet til 27-27, og Nordsjælland formåede i slutfasen at svare igen på hvert eneste Bjerringbro-Silkeborg-scoring.