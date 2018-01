Der mangler penge på kistebunden i Nordsjælland Håndbold. Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland Håndbold holder krisemøde

Sport - 02. januar 2018 Af Rudi Dalsgaard

- Er Nordsjælland Håndbold vigtig for dig?

Sådan indleder formand for Nordsjælland Håndbold, Jørgen Simonsen, sin nytårshilsen til klubbens interessenter og pressen.

Men hvor en nytårshilsen normalt handler om at kigge fremad, så er horisonten for Nordsjælland Håndbolds nytårshilsen ikke særlig lang. For klubben mangler ganske enkelt penge for at få holdet til at løbe rundt i landets bedste håndboldrække.

- Vores økonomi er presset, rigtig presset. Derfor dette opråb. Vi har brug for din opmærksomhed og hjælp. Der er brug for en aktion, hvor alle der vil projektet bakker op og gør en forskel, skriver Jørgensen Simonsen blandt andet og inviterer til møde den 10. januar klokken 17.00.

Og her skal der stilles nogle af de store spørgsmål i forhold til eksistensen af Nordsjælland Håndbold. Jørgen Simonsen fortsætter:

- Betyder det noget, at Nordsjælland profileres og synliggøres i medierne? For regionen og din virksomhed? Skaber vores Erhvervsnetværk flere givtige relationer og mere forretning for dig? Er det værdifuldt, at der er et håndbold flagskib som børn og unge ser op til og drømmer om? At vores tre moderklubber har et elitehold, er fødekanal, eller skal hver klub klare det selv?

- Nordsjælland Håndbold har et meget lavt budget. Vi har styr på omkostningerne. At vi alligevel har lykkedes, og skabt bedre sportslige resultater end forventet, er fordi vi arbejder målrettet, og får udnyttet alle resurser optimalt. Vi formår at maksimere både på og uden for banen. Måske er dette medvirkende til, at mange ser på Nordsjælland Håndbold og tænker "det går da meget godt". Men det gør det ikke.

Det fremgår ikke nærmere, hvor mange penge, det er, klubben står og mangler, men der lægges ikke skjul på, at man risikerer at måtte lukke ned for aktiviteterne i indeværende sæson, hvor man ellers sportsligt overgår alle forventninger.

Nordsjælland Håndbold har vundet fem og spillet fire uafgjort ud af sæsonens 17 spillede kampe, og det er som oprykkerhold, der var spået en direkte nedrykning og sidsteplads. I stedet ligger man nu bare et enkelt point efter Kolding København i stillingen.

- Skal vi fortsætte projektet, og hvem kan og vil investere penge og tid i projektet, så vi kan fortsætte driften? Det er den aktion vi igangsætter, skriver Jørgen Simonsen.

- Og tiden er knap. Derfor skal der rykkes nu,. Nordsjælland Håndbolds bestyrelse har lagt en plan for, at vi kan komme i mål på kort sigt - og bygge fundamentet også på den lange bane. Vi håber, du kan og vil hjælpe os. Lige nu.