Nedrykning aflyst - bliver i i bedste række

04. maj 2018 Af Rudi Dalsgaard

Det økonomiske uvejr er ikke drevet over, men Hørsholm 79ers har alligevel besluttet, at man er klar til alligevel at stille et herrehold i landets bedste række - Basketligaen.

Det meddeler klubben fredag.

Nøglen er, at Basketligaen til den kommende sæson deles op i en Pro A- og Pro B-afdeling, hvor sidstnævnte er under økonomisk mere lempelige forhold.

Samtidig skruer Hørsholm 79ers ned for de sportslige ambitioner, hvilket i praksis betyder mindre udgifter til udenlandske spillere.

- Vi skal tage det bedste med fra tidligere, men samtidig opbygge både hold og forretning på en ny måde, ud fra vores klubs grundlæggende DNA og værdisæt. Det betyder fokus på at opbygge lokale og regionale spillere og lidt udenlandsk krydderi, samt nye prioriteringer for vores sponsorprogram, der skal have mere fokus på værdi og oplevelser, siger Hørsholm 79ers' direktør, Peter Damm, i en pressemeddelelse.

Han understreger dog også, at klubben endnu ikke er i mål med at skaffe de nødvendige penge til at drive holdet. Men man er oppe på 850.000 og har nu givet sig selv til 1. juli til at indsamle de sidste.

- Vi har lagt budget efter en helt anden sportslig prioritering end tidligere, men for at realisere vore planer, også i forhold til at genstarte vores sponsorprogram på et nyt, højere niveau, er vi stadig et stykke vej fra målet.

- Vi arbejder hårdt for sagen, har flere spændende projekter i gang og har givet os selv til 1. juli til at nå budgettet, fordi vi mener, det er realistisk. Vi har allerede fået en fantastisk opbakning, som vi takker stort for, og vi glæder os til at byde eksisterende og nye partnere velkommen.

Det betyder dog også, at klubben skal tage afsked med den spanske cheftræner Rafael Monclova efter tre sæsoner i spidsen for Hørsholm. Han føler ikke, at et genopbygningsprojekt er det rette for ham.

- "Rafa" har været med til at udvikle spillere og bygge et hold op, der har været med i den øverste del af Basketligaen, og det siger vi stort tak for, siger Peter Damm og fortsætter:

- Nu skal vi ud og finde en træner, der passer til vores profil som en klub, der har fokus på lokale spillere. Vi har flere trænere i kikkerten allerede og det er trænere, der har ambitioner om at være med i et langsigtet udviklingsprojekt, der sigter på at få unge, talentfulde spillere gjort klar til at blive fremtidens profiler. Vi snakker ikke bare de nuværende spillere, men også udvikling helt ned i vores egen og de omkringliggende klubbers ungdomsafdelinger.

