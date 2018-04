Midtjysk vilje skal matches

Karlo Bartolec og FC Nordsjælland tager i mod FC Midtjylland søndag eftermiddag. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Sport FAA - 15. april 2018 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard

Næste kapitel i mesterskabssltspillet skal skrives i denne weekend - nærmere bestem søndag eftermiddag, hvor FC København og Brøndby tørner sammen klokken 16, mens FC Nordsjælland får besøg af FC Midtjylland klokken 18.

Og det er et midtjysk hold i medvind, der kommer til Farum, efter midtjyderne i mandags var bagud 0-2, men alligevel slog FC København med 3-2. En forrygende afslutning på kampen, som givetvis har givet FC Midtjylland en kæmpe tro på, at man kan vinde guld.

For FC Nordsjælland handler alt om tredjepladsen og en mulig plads i europæisk fodbold, og i den nordsjællandske lejr forventer man, at det vil være lige så motiverende og engagerende for spillerne, som den midtjyske guldjagt.

- Vi burde kunne matche den energi, de kommer med, siger FC Nordsjællands tekniske direktør, Flemming Pedersen, der dog medgiver, at Midtjylland umiddelbart har lidt lettere vej til de ekstra procenter i kampene.

- Vi køber som trænere ikke præmissen om, at de har mere at spille for. Men når man ligger dér - som vi selv gjorde i mesterskabssæsonen - og er tvunget til at vinde, så kommer der af en eller anden grund en procent eller to mere ud i de kampe. Og hvis der gør det, hvorfor kan vi så ikke få dem ud i de andre kampe?

- Så det er kunsten at kunne det, og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle være lige så tændte. Vi er jo også i et parløb med FC København om tredjepladsen, så vi skal også have det maksimale ud af vores spillere i hver kamp.

Trænerteamet i Nordsjælland vil ikke gøre noget ud af, hvad kampen mellem FC København og Brøndby slutter, selv om det bliver i minutterne op til FCN-FCM-kampen.

- Det er jo forskelligt, om folk vil vide det. Som klub holder vi ikke øje med andre. Vi koncentrerer os om os selv, og det har vi altid været gode til. Det at kende resultatet er ikke noget, vi som trænerteam vil lægge op til, siger Flemming Pedersen, der til gengæld nyder den intensitet, der er omkring mesterskabsslutspillet, hvor kun AaB og Horsens har udpsillet sine roller.

- Jeg synes, vi har fire klubber, der slås to og to. Og for os er der virkelig noget at spille for i hver eneste kamp. Det samme gælder FCK, FCM og Brøndby. Det er fire klubber, der virkelig skal anstrenge sig i hver eneste runde, siger han.

Kampen mod Midtjylland bliver samtidig startskuddet til en »europæisk uge« med tre kampe på syv dage, og det bliver hilst velkommen.

- Både trænere og spillere elsker at spille kampe, og der er noget både mentalt og fysisk udfordrende i det, fordi det ikke er så normalt at spille tre gange på en uge. Vi er ikke en af de klubber, der spiller flest kampe, men det er klart, at hvis vi også gerne vil begå os i Europa, så skal vi også træne det i Superligaen, siger Flemming Pedersen.

Spørgsmålet er så, hvad ugen derudover skal bruges til. For FC Nordsjælland skal have nogle sejre for at holde FC København fra livet, hvilket taler for at stille med de 11 stærkeste spillere hver gang. Omvendt er det også en god mulighed for at kunne skue lidt fremad og forberede holdet på, hvad der skal ske fremover.

- Det er altid kunsten for en cheftræner med at finde ud af, hvornår man skal prøve sådan noget. Tit bliver man tvunget til at prøve andre spillere på grund af karantæne og skader. Men man kan jo også gøre det med vilje, og det er altid noget, vi overvejer. Men der er langt fra overvejelse til beslutning, smiler Flemming Pedersen.

FC Midtjylland er handikappet til kampen i Farum, da man har både Bubacarr Sanneh, Kian Hansen og Marc Dal Hende i karantæne, og resten af truppen har 120 minutters pokalfodbold fra torsdag aften i benene. Her vandt FC Midtjylland 2-1 efter forlænget spilletid.