Jan Christensen som ringdommer ved Mogens Palles 60 års jubilæumsstævne. Foto: René Larsen

Med butterfly ud i hele Europa

Sport FAA - 21. januar 2018 kl. 15:20 Af René Larsen

I fredags rejste Jan Christensen fra Frederiksværk en tur til Frankrig, og søndag omkring middagstid var han tilbage efter en weekend i byernes by, Paris.

Undervejs nåede han at være kampleder i EBU-titelkampen mellem italieneren Andrea Scarpa og den franske udfordrer Franck Petitjean i letvægt samt ringdommer i samme vægtklasse til det rent franske opgør mellem Marvin Petit og Samir Kasmi.

Det hele foregik i Palais des sports Marcel Cerdan - en lille kilometer i nordlig retning fra Triumfbuen.

- Det er en fantastisk hobby. Jeg får mine udgifter betalt, men der er ingen penge i det. Jeg får nogle kæmpe oplevelser, og jeg for set en del af verden, som jeg ellers aldrig ville få set, siger Jan Christensen.

Jan Christensen var i mange år boksetræner i Frederiksværk Bokseklub, og i en årrække var han også inde i landstrænerteamet sammen med Eigil Jørgensen. Jan Christensen var således i ringhjørnet, da Hasan Al sikrede den første guldmedalje i 62 år til Danmark ved EM på hjemmebane i 1996.

- Det var et højdepunkt, men samtidig meldte der sig også et tomrum. Hvad skulle jeg nu tage mig til? Det var ikke videre oplagt at skulle skabe en ny europamester, så i stedet tog jeg uddannelsen som dommer-kampleder under Danmarks Amatør Bokse-Union, fortæller Jan Christensen.

Hverv med dårligt ry

Mens amatørerne smider uldtrøjen når de går over i de professionelles rækker, så beholder dommer-kamplederne butterfly'en på, når de skifter, og det gjorde Jan Christensen tilbage i år 2000.

- Siden er det vel blevet til 150-175 kampe som kampleder og en cirka 600 som ringdommer, vurderer Jan Christensen.

Han er selvfølgelig bekendt med sit hvervs dårlige ry, men det har det ikke fortjent.

- Det er lidt af en uriaspost at side på. Mange folk tror, at det hele er afgjort på forhånd, men det er det bestemt ikke. Der er folk, der sidder og holder øje med os, og der er nogle som er idømt karantæne i et halvt år eller mere, fordi de har dømt helt i skoven. Det er job, hvor man skal være koncentreret og fokuseret, siger Jan Christensen.

Han var senest i ringen ved Mogens Palles 60 års jubilæumsstævne tidligere i januar, hvor han var kampleder i opgøret mellem Lolenga Mock og russeren Dmitrii Chudinov, og han var også ringdommer i Sarah Mahfouds sejr over en georgisk modstander.

- Lolenga Mocks kamp var nem. Der var ingen unoder overhovedet. Det var en meget ren fight. Det kan ellers være ganske anstrengende, hvis man skal gå 12 omgange med to bamser, der hænger ind over hinanden og skal skilles ad hele tiden. Jo tungere bokserne er, jo tungere er det også at være kampleder. Man kan være godt svedt bagefter, griner Jan Christensen.

Et tæt program

Men det at være være dommer og kampleder begrænser sig ikke til den tid, hvor de to boksere står over for hinanden. Der er et ganske tæt program, når Jan Christensen er ude til stævne.

- De fleste stævner bokses om lørdagen, og så rejser man afsted om fredagen. Vi bliver hentet i lufthavnen og indlogeret på et hotel, hvor de fleste omkring stævnet er samlet. Det er meget hyggeligt, for så møder jeg ofte folk, som jeg kender fra amatørtiden eller andre, som man har set ved tidligere stævner, fortæller den professionelle kampleder og fortsætter:

- Men der er også en del formaliteter og procedurer man skal igennem. En udpeget Supervisor for stævnet står for vejning af bokserne. Supervisor'en er også med til et såkaldt »rulesmeeting« hvor kamplederen gennemgår reglerne for opgøret med repræsentanter for de to boksere, som regel en træner og en promotor. Det kan sagtens tage en times tid, fortæller Jan Christensen.

For reglerne er ikke altid ens fra land til land og fra forbund til forbund.

- Danmark er for eksempelvis det eneste land, hvor lægen kan stoppe kampen. I udlandet er det kun kamplederen, der kan det, fortæller Jan Christensen og fortsætter:

- Der er også regler for, at hvis en bokser falder ud under tovene, så har han 30 sekunder til at komme tilbage i ringen igen. Eller hvis han bliver ramt af et for dybt stød. Så får han fem minutter til at komme sig. Mange af tingene ved bokserne og trænerne i princippet godt, men der bliver alligevel altid spurgt til forskellige ting ved møderne.

Også i omklædningsrummene er der opgaver.

- Vi møder op og tjekker opbindingen af hænderne. Det er der også særlige regler for, lige som der ved titelkampe er nogle procedurer omkring udvælgelsen af handsker. Her bliver fire par handsker lagt frem, og så er det titelhaveren, der vælger et par kamphandsker og et par reservehandsker først, fortæller Jan Christensen.

Undervejs er der også mange forskellige ting at forholde til til, som den almindelige tilskuer ikke skænker en tanke.

En såkaldt »ringinspector« referer til kamplederen, og han skal blandt andet holde øje med, at der ikke foregår noget ulovligt i ringhjørnerne.

Der er kun tre ting, der er lovlige at have med i hjørnet. Det er adrenalin i tilfælde af øjenskader, vaseline og vand.

Store oplevelser

Sådan er der hele tiden noget at tage sig til og holde øje med, og en weekend går hurtigt. Samtidig er der en masser oplevelser.

- Det er altid fantastisk at være i England. For eksempel en aften med en fyldt Manchester Arena. Der bliver virkelig sunget igennem og drukket nogle pints. Det er så nakkehårene rejser sig, siger Jan Christensen, der fortrinsvist dømmer i Europa men også i fjor havde nogle opgaver i Osaka, Japan.

- Der tog jeg min bedre halvdel med og lavede en ferie ud af det, siger Jan Christensen, der i fjor rundede de 60.

I år gælder det et andet rundt jubilæum. Da har han kørt som sælger i 30 år for Wella, der forhandler hårplejeprodukter.

- Det har jeg været lige så glad for som boksning, og de to ting har altid kunne gå i spænd sammen, siger altid positive Jan Christensen.