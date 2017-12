FC Nordsjællands Emiliano Marcondes har sprudlet på det seneste og ser ud til at få et perfekt afsæt til udlandet, når han skiftet til engelske Brentford. Første venter FC København dog i Parken i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Marcondes om FCK og skiftet til FCN Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marcondes om FCK og skiftet til FCN

Sport FAA - 02. december 2017 kl. 11:07 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Emiliano Marcondes har været FC Nordsjællands helt store profil i dette efterår, men hans tid i klubben er snart forbi, da han med udgangen af efterårssæsonen forlader FCN og tager til Brentford.

Men først venter FC København i Parken til et brag af en fodboldkamp søndag aften.

Frederiksborg Amts Avis satte Emiliano Marcondes stævne og stillede ham 10 spørgsmål inden FCK-kampen. Her kan du læse et uddrag.

Du skiftede til FC Nordsjælland som U15-spiller fra Hvidovre. Kan du huske, hvordan det var, og hvad du tænkte dengang?

- Jeg sagde nej til at starte med. Det var vinter, og René Klok (chefscout i FCN, red.) og Kenneth Rasmussen (daværende talentchef i FCN, red.) kom hjem til mig hos min far for at holde møde med mig. Men jeg sagde, at jeg aldrig ville skifte fra Hvidovre - kun hvis det var til en stor udenlandsk klub. Og jeg snakkede med min far om, at de jo kun havde penge at spille med.

- Der gik et par uger, og så blev jeg tilbudt en prøvetræning med U17-holdet, og der kunne jeg bare mærke, hvor meget styr der var på det. De analyserede spillere med video, og det var jeg slet ikke vant til. Der gik det op for mig, at jeg blev nødt til at tage næste step for at komme videre.

- Det hjalp jeg tog af sted med Rasmus Johansson, der nok var et større talent end mig. Og jeg hørte historier om, at de kun ville have mig med for at lokke Rasmus med. Men vi tog så af sted sammen.

- Når jeg tænker tilbage på det, så er det utroligt, at det var så svært for mig. For i Danmark er FCN den bedste klub til unge spillere.

Hvem har betydet mest for dig i FC Nordsjælland?

- Holdlederne har skullet bruge rigtig meget tid på at vente på mig. Jeg har kunnet mærke deres vilje til, at jeg skulle blive bedre, og så har de ventet på mig. Men de bliver nok glade nu, hvor jeg smutter, så de kan komme lidt tidligere hjem.

Nu venter FC København søndag. Så kommer din indre "bad boy" frem...?

- Det tænder mig rigtig meget, når der er knald på i kampene, på lægterne og der er masser af dueller og nærkampe.

- Jeg tænder også på at komme under huden på de andre, og jeg kan godt mærke, at de andre ikke kan lide mig. Det synes jeg er fedt. Det er svært at beskrive, men jeg kan mærke, at jeg har taget på de andre, når de begynder at spille med deres følelser. Jeg føler mig bedst tilpas lige dér, hvor de er ved at gå over stregen og vil losse mig ned. Der prøver jeg at koncentrere mig om at få bolden og spille videre, mens de prøver at få mig ud af kampen.

- Jeg har på fornemmelsen, at andre spillere får at vide, at de skal prøve at få mig ud af kampen på den måde, og det er helt forkert. For det får mig kun til at føle mig oven på.

- Jeg har altid fået at vide, at jeg ikke skal spille med på det der, og det ved jeg også godt selv, for så kan jeg ikke selv spille, hvis jeg bliver smidt ud. Og så kan vi ikke vinde. Det er at vinde, der betyder mest. Og det ligger dybest i mig.

Om et par uger skifter du så til Brentford, der ligger nummer 14 i den næstebedste engelske række. Hvad i alverden skal du der?

- Det er stadig et skridt op. Jeg har set mange af deres kampe, og de har mange gode spillere. Der vil være stor konkurrence, og det bliver spændende, fordi det går hurtigere, og man skal tænke hurtigere.

- Chancen for at kunne rykke op i Premier League er fed, og jeg synes, Brentford er en top-seks-klub i rækken. De har smidt mange point i overtiden og spillet for meget uafgjort. De mangler en til lige at putte bolden ind.

Læs hele interviewet i Frederiksborg Amts Avis lørdag.