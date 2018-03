Se billedserie 13 gange har Ernest Asante (herover) været nede på knæ og takke de højere magter efter at have scoret for FC Nordsjælland i Superligaen.Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Målscorervalget: Den hurtige eller den skarpe

Sport FAA - 10. marts 2018 kl. 11:09 Af Rudi Dalsgaard

Satser Kaser Hjulmand søndag på det, han kender, eller det, der meget vel kan tegne fremtiden?

Nærmere bestemt - bliver det Ernest Asante eller Nikolai Baden Frederiksen, der skal starte inde i topkampen mod FC Midtjylland?

Indrømmet - alt peger på 27-årige Ernest Asante, der har spillet samtlige 24 kampe fra start i denne sæson. Og nå ja - så har han i øvrigt lavet 13 mål.

Men han har kun scoret en enkelt gang i forårets fem kampe. Det er halvt så mange mål, som 17-årige Nikolai Baden Frederiksen - kaldet »Futte« - der i de seneste to runder er kommet ind fra bænken og har scoret. Især målet i seneste runde mod Randers imponerede med den måde, han sparkede bolden iskoldt i kassen på over for en islandsk landsholdsmålmand.

Og samtidig har Asante udvist alt andet end skarphed - især i hjemmekampen mod Silkeborg, hvor han brændte mindst en håndfuld chancer, som han - uden diskussion - skulle have scoret på.

Så hvor skal målene komme fra mod FC Midtjylland?

- Asante får i hvert fald mange chancer. Så de mål kunne godt komme fra ham, siger FCN-træner Kasper Hjulmand, der også har noteret sig, at Asante har brændt mange chancer på det seneste.

Træneren er nu ikke bekymret.

- Asante er dejlig ukompliceret. Han kigger en i øjnene og siger, at han altid gør sit bedste, og nogle gange går bolden ind, andre gange gør den ikke. Der bliver snakket om, at alle kan se, at Asante er mærket af det, men det tror jeg ikke er rigtigt, siger Kasper Hjulmand og fortsætter:

- Han har stor indflydelse på vores spil. Du kan prøve at spørge vores modstandere, om det er rart, at have ham stående, for han strækker dem ud med sin fart, og de føler sig truet af ham i dybden konstant. Han har scoret meget og gør virkelig ondt på vores modstandere. Så jeg kan sagtens se ham score.

Men hvad så med »Futte«? FC Nordsjælland satser jo altid på de unge, og den 17-årige angriber har gjort alt det, han er blevet bedt om som indskifter. Og så er han bare propfuld af selvtillid af natur.

- »Futte« skal kun have 30 centimeters plads, så sparker han den ind med det venstreben. Det er fedt at se ham komme ind og score, og man kan også se til træningen, at han laver mål. Han tror på sine afslutninger. Vi ved jo nærmest, at hvis han spiller, så scorer han, siger Kasper Hjulmand.

Men... For der er et »men«. Det defensive halter gevaldigt, når det kommer til »Futte«.

- Han gør ikke så meget ved modstanderne og hænger ikke så meget sammen med holdet i presset, som Asante gør. Og hvis Asante ikke spiller, er der ikke så meget dybde i vores spil, fordi Mikkel Damsgaard i den anden side går mere med i spillet. »Futte« skal stadig lære at presse meget hårdere. Så det skal vejes op mod alle de andre ting, siger Kasper Hjulmand.