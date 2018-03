Ernest Asante (12) fra FCN scorer til 1-0 under Alka Superliga-kampen imellem FC Nordsjælland og Silkeborg i Farum Park, torsdag den 1. marts 2018. . (Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018) Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Målscorer og skurk: Skulle have lavet fem

01. marts 2018 Af Rudi Dalsgaard

Ernest Asante fører topscorerlisten i FC Nordsjælland efter Emiliano Marcondes har forladt klubben, og torsdag noterede ghaneseren sig for sit 13. sæsonmål i 3-1-sejren over Silkeborg.

Men han skulle have lavet en del flere.

- Jeg tror... Et... To... Tre... Fire... Fire eller fem mål, skulle jeg have scoret. Men det er en del af spillet. Det er ikke altid, det går, som man vil have det. Det vigtigste er at få de tre point og komme på tavlen, siger Ernest Asante til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er glad for, at vi vandt, og at jeg scorede. Det er noget tid siden, jeg fik scoret, så jeg var glad for at score igen.

Han scorede på et fint skud tæt på mål, som han ofte har gjort, men til gengæld brændte han et par stykker i direktørklassen. En tværpasning blev på forunderlig vis sparket på overliggeren, og et hovedstød blev så svagt, at det knap ville være kommet over stregen. For at nævne et par af de allerstørste chancer.

- Det var frustrerende, men så er det godt, at jeg har nogle holdkammerater, der siger, at jeg skal glemme det, og at vi bare skal jagte sejren, siger Ernest Asante.

- Vi skabte mange chancer og skulle score mål. Men det gode er, at vi skaber chancerne. Det er ikke altid, det lykkes at score.

