Hillerøds Tobias Vistisen Andersen scorede hattrick i kampen mod Greve. Her står han over for Marco Sander Petersen. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Målfest i kold forårspremiere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målfest i kold forårspremiere

Sport FAA - 17. marts 2018 kl. 18:03 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve kom med masser af energi og vilje, men det var ikke nok mod Hillerød, der sejrede stort på hjemmebane i forårspremieren i 2. division.

Det var Greves træner Claus Larsens første kamp for udeholdet, og hans evigtråbende stil på sidelinjen gav en masse gejst til spillerne. Det holdt gennem hele kampen, men Hillerød fandt bare melodien i slutningen af 1. halvleg, og den holdt de fast i i resten af kampen.

Der var en voldsom vind på langs af banen. Den var med Hillerød i 1. halvleg og omvendt i 2. halvleg. Der var både solskin og snevejr undervejs i kampen, som var meget kold at overvære for de 165 fremmødte tilskuere. Der var klart flest for hjemmeholdet, og de havde mest at varme sig på.

Det var energien og viljen, der gjorde, at Greve fortjent kom foran midt i 1. halvleg. Et frispark fra venstre side blev sendt ind i Hillerøds felt, og her scorede Jonas Jakobsen efter hans skud blev reddet af Hillerøds målmand Rasmus Lyng, så headede han selv returen i nettet.

Det var dog en stakket frist, efterhånden som Hillerød fandt ud af, hvordan Greve skulle spilles. Hillerød pressede på, og otte minutter før pausen kunne Jackie Rasmussen udligne på et tørt hug. 1-1 holdt til pausen, og i pausen blæste Claus Larsen til angreb. Greve skulle udnytte den kraftige medvind, men det kom de aldrig til. Hillerød holdt bolden langs jorden og fik spillet sig ud af problemerne.

På et kvarter afgjorde Hillerød for alvor kampen. Fra det 65. minut scorede først Tobias Vistisen Andersen to gange, derefter Jonathan Witt og til sidst Rasmus Harm, så det med 10 minutter igen af opgøret stod 5-1 til et sprudlende hjemmehold, der scorede på alle chancer.

Det blev ikke bedre for Greve, at Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari brændte et straffespark med et kvarter igen. Det sidste søm i Greves kiste blev sat i med bare et par minutter igen, hvor Tobias Vistisen Andersen fuldendte sit hattrick og gjorde det til 6-1. Det blev dermed en drømmepremiere for Hillerød, mens Greve må finde pointene andre steder i dette forår, hvor det bliver afgjort, hvilke hold der bliver i 2. division.