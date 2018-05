Godsway Donyoh får her ovarrakt bronzemedaljen efter kampen mod FC København i søndags. Det er en medalje, der betyder noget ekstra for ghaneseren, der har rejst langt og prøvet meget for at opnå det resultat - og nu skal han ud og spille europæisk fodbold. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Lykkelig og klar til Europa Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lykkelig og klar til Europa

Sport FAA - 25. maj 2018 kl. 13:14 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ghanesiske flag kom med på hele jubelturen rundt, da FC Nordsjælland og den ghanesiske angriber Godsway Donyoh skulle fejre, at klubben vandt bronzemedaljen i Superligaen og sikrede sig adgang til europæisk fodbold.

Og selv om alle var glade, så var det meget tydeligt, at det for holdets ellers stille og afdæmpede afrikanere betøde noget ekstra, at deres fodboldrejse langt fra hjemlandet havde kastet noget af sig.

- Det er første gang, jeg vinder noget som seniorspiller. Så det er specielt, siger Godsway Donyoh til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi spiller fodbold, fordi vi elsker det. Men det er også for at vinde noget, så man har noget at vise sine børn og børnebørn en gang i fremtiden. Så at jeg nu har en medalje føles bare godt. Det viser, at vi kan opnå endnu mere, hvis vi bliver ved med at arbejde, som vi har gjort hele sæsonen.

Personligt var det også en triumf for Godsway Donyoh at være med til at spille medaljen hjem i 0-0-kampen mod FC København. For efter en lovende start på sæsonen blev han alvorligt knæskadet og måtte kæmpe en lang kamp for at komme tilbage på banen og finde sit niveau.

Men han nåede at være med i sæsonens sidste fire runder.

- Det føles bare rigtig godt. Jeg har ventet på det her, mens jeg var skadet, og jeg vidste, at det ville ske, hvis jeg bare arbejdede hårdt, siger Donyoh, der scorede seks mål i 12 Superligakampe i denne sæson.

- Jeg fik god hjælp af trænerne, fysioterapeuterne og de andre spillere. Jeg har været så målrettet på den dag, og jeg er så glad. Ikke kun på mine egne vegne. For det har krævet hårdt arbejde og samarbejde for at komme hertil og få en medalje.

- Missionen var bare ikke at tabe kampen, så vi kunne få medaljen. Jeg synes, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Alle arbejdede hårdt - både spillere og trænere, og vi arbejdede virkelig sammen. Derfor fik vi medaljen.

Lang vej til succes

Hans vej til succes er heller ikke lige frem gået ligeud. Han kommer fra Right to Dream-akademiet i Ghana, men gik der, inden det var en del af FC Nordsjælland. Her tog Manchester City sig i stedet af de fleste af Right to Dream-spillerne, og Donyoh fik da også en aftale med den engelske storklub.

Men han blev med det samme udlejet til svenske Djurgården og spillede dér i en enkelt sæson, inden turen gik videre til Falkenberg.

I januar 2016 hentede FC Nordsjælland ham så til klubben, men fik en meget rå spiller ind af døren. Der gik længe, før Godsway Donyoh begyndte at kunne se meningen med den måde, FC Nordsjælland og træner Kasper Hjulmand gjorde tingene på. Men langsomt fik også den fysiske træning ham til at fremstå langt hurtigere og atletisk, og resten er stort set historie.

Med ni mål i 2016/2017-sæsonen fik Godsway sit gennembrud og er - hvis klar - en af træner Kasper Hjulmands foretrukne offensive kort.

Nu er næste skridt så, at holdet med Godsway Donyoh på skal ud og spille europæisk fodbold.

- Nordsjælland har været i Champions League før, men de spillere, der blev brugt, var meget anderledes end os, der er her nu. Vi skal arbejde endnu mere sammen og gøre endnu mere, for vi spiller ikke mod hold fra Danmark mere. Det er hold fra andre lande, der spiller på en anden måde, og det skal vi vænne os til, siger Godsway Donyoh.

- Hvis vi skal klare den opgave, så kommer det til at kræve noget beslutsomhed og engagement, Men vi er klar. Det er vi.

FC Nordsjælland skal i aktion i 2. kvalifiaktionsrunde af 12. juli i sin første kamp i Europa siden 2013, hvor man blev slået ud af svenske Elfsborg med den tidligere FCN-profil Mikkel Beckmann på holdet.

Lodtrækningen til både 1. og 2. kvalifikationsrunde foretages 20. juni. FCN er seedet og kan kun trække hold, der ligger i umiddelbar geografisk nærhed - de baltiske lande, Færøerne, Wales, Irland, Nordirland, Finland og Island.

Få dage efter starter Superligasæsonen så - i øvrigt samtidig med VM-finalen.

Skulle FC Nordsjælland komme videre fra 1. kvalifikationsrunde, spilles første kamp i 2. runde allerede 26. juli og returkamp 2. august.