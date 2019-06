Se billedserie Hillerød spillede 1-1 med Skovshoved i sæsonens sidste kamp i 2. division. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Lukkede med et point

Sport FAA - 22. juni 2019 kl. 17:12 Af Rudi Dalsgaard

Hillerød havde sat næsen op efter en sejr på hjemmebane, hvilket ikke er lykkedes siden forårets første runde mod Odder. Men det lykkedes ikke, da man måtte nøjes med 1-1 mod Skovshoved.

Mens Hillerød mest havde æren at spille for, så var der mere på spil for gæsterne fra Skovshoved, der skulle sikre sig overlevelse i rækken i kamp med Tønder, Odder og Dalum.

Som ventet var det dog Hillerød, der tog initiativet i kampen og styrede den med bolden i fødderne.

Det kastede et par store chancer af sig, hvor Benjamin Bennett-Larsens efter godt 20 minutter var rigtig stor.

I stedet kostede en fejl i egne rækker dyrt, da målmand Rasmus Lyng brugte for lang tid på at komme af med en tilbagelægning. Han blev tacklet, og bolden endte for fødderne af Simon Bræmer, der sparkede den i mål til 1-0 efter 28 minutters spil.

Hillerød svarede hurtigt igen med en god mulighed til Tobias Andersen, inden Benjamin Bennett-Larsen lavede lidt af et perlemål. Han driblede på tværs af banen og kom forbi et par modstandere, inden han fladt sparkede bolden ind til 1-1 op ad fjerneste stolpe.

Hillerøds vinderchancer blev kraftigt decimeret efter 67 minutter, da Jonathan Masamuna indkasserede sit andet gule kort og måtte en tur ud af banen.

Det virkede paradoksalt nok ikke til at hæmme Hillerød, der havde de klart største muligheder for at score sejrsmålet i kampen.

Med 14 minutter igen var det igen Benjamin Bennett-Larsen, der blev spillet fri inde på kanten af det lille felt, men hans afslutning blev flot klaret af Skovshoved-keeper Frederik Mehder.

Han var i den grad også i aktion i det 82. minut. Her var det hans tur til at tøve bare en anelse for længe med at sparke bolden væk, og så kom Hillerøds Philip Lindgaard i vejen.

Han tabte dog lige et skridt, og det var nok til, at Mehder var på plads til at afværge Philip Lindgaards forsøg på at drible forbi og score.

Det blev ikke til mere, men Skovshoveds skæbne blev først afgjort fem minutter efter sidste fløjt, da det stod klart, at Odder havde spillet 2-2 med Vejgaard, og dermed trak Odder det korteste strå og må en tur ned i Danmarksserien.

Hillerød slutter på andenpladsen i kvalifikationsspillet efter en sæson med 33 kampe, 13 sejr, 10 uafgjorte og 10 nederlag.

2. division, kvalifikationsspil

Hillerød-Skovshoved 1-1 (1-1)

Mål: 0-1: Simon Bræmer (28), 1-1: Benjamin Bennett-Larsen (41)

Tilskuere: 232