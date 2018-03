Løkken hjem til Danmark

Det er to år siden, at Jonas Løkken stoppede i Nordsjælland Håndbold efter cirka 100 kampe for klubben. Imellemtiden har han spillet for Hammarby i den bedste svenske række, og derfra gik turen til AEK Athen i Grækenland. Men efter to sæsoner i udlandet vender den 29-årige højreback hjem til Danmark. Jonas Zuk Løkken har skrevet en to-årig kontrakt med Team Sydhavsøerne i 1. division.