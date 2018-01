Tine Baun coacher Irina Andersen under sidstnævntes singlekamp. De to vandt sammen den kamp, der afgjorde, at Lillerød skal spille med om oprykning. Foto: Mads Hussing

Lillerød klar til oprykningsspil

Der bliver to drabelige lokalopgør i oprykningsspillet til Badmintonligaen, da både Lillerød og Værløse er med. Lillerød kvalificerede sig til spillet om oprykning, da de lørdag vandt holdkampen over Triton med 7-6.

Kampen, der afgjorde, at LB gik i oprykningsspillet, blev vundet af den spillende træner Tine Baun og Irina Andersen. De vandt 1. damedouble i to sæt, og da Tina Baun i damesinglen, de to mixdoubler samt Talar Laa havde vundet deres kampe, så kunne Tine Baun, Irina Andersen og de 150 tilskuere i LIllerødhallen juble over, at holdet skal spille med i oprykningsspillet.