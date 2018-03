Aku Kreutzmann forlænger med Nordsjælland for et år mere. Foto: Kenn Thomsen

Landsholdsspiller forlænger

Spilleraftaler bliver indgået i en lind strøm i denne tid hos Nordsjælland Håndbold. På et sponsorarrangement før opgøret mod Skjern onsdag aften i Helsinge blev det offentliggjort, at Nordsjælland Håndbold har forlænget aftalen med bagspilleren Akutaaneq Kreutzmann for et år mere.

Aku Kreutzmann kommer oprindeligt fra Manitsoq - Sukkertoppen - på Grønland, og han er nøglespiller på det grønlandske landshold, der skal forsøge at kvalificere sig til VM 2019 via de panamerikanske mesterskaber, der afvikles på Grønland senere i år.

Der er desuden lagt op til, at Aku Kreutzmann vil få nye opgaver i den kommende sæson, hvor Nordsjælland kommer til at tage af sted med venstrebacken Nicolai Pedersen, der skifter til en endnu unavngiven klub.

- Umiddelbart har vi ikke nogen afløser på plads for Nicolai, og det er også med den bagtanke, at vi har forlænget med Aku. Det ligger måske mere naturligt til ham at spille venstrebacken frem for højreback. Under alle omstændigheder er han en spiller, der dækker flere pladser, siger Jørn Blom Hansen.