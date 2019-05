Janus Kyhl midt på det nye stadion, der stadig er en byggeplads. I den kommende tid bliver selve banen lagt. Lige nu er planen, at det bliver indviet 28. juni. Foto: Mads Hussing

Kyhls udløbsdato i FC Helsingør nærmer sig

Sport FAA - 11. maj 2019 Af Mads Hussing

Der er kommet nye ejere af FC Helsingør, og derfor er der også kommet nye idéer og måder at gøre tingene på. Derfor mener FC Helsingør direktør Janus Kyhl, at det er selvfølgeligt, at han ikke er der lang tid endnu, og derfor forbereder hans sin egen afsked.

- Det er naturligt, at det kan være et brydningspunkt for mig. Om den dag kommer i morgen eller om et halvt år, det er jeg ikke afklaret med, siger direktøren, da Frederiksborg Amts Avis møder ham på kontoret i Helsingør.

- Det er vigtigt, at når man skal skue frem, så skal man også kunne se sig selv i det. Det er klart, at når man er vant til at gøre tingene på en måde, så når der kommer et nyt ejerskab, så gør de tingene på en anden måde. Når du både har fået et nyt ejerskab og endda et internationalt ejerskab, og når to kulturer mødes, så sker der ændringer, siger Janus Kyhl, der dog understreger, at han ikke er væk i morgen.

- Her og nu er jeg i FC Helsingør, og jeg lægger mine kræfter i FC Helsingør. Når dagen kommer, hvor jeg er klar til at gå ud gennem døren, så er jeg klar på nye muligheder, og jeg kommer ikke til at sidde her og lave jobansøgninger. Jeg har haft masser af muligheder i min tid i FC Helsingør, som jeg har sagt nej til, siger direktøren, der mener, at når tiden kommer, så afleverer han en helt anden fodboldklub, end han overtog.

- Jeg er enormt stolt over det, vi har skabt de senere år. Ja, vi har ramt nogle bump på vejen, men vi har skabt noget helt unikt her.

- Det kan godt være, at jeg har stået som frontmand, men der har også været en bestyrelse, der har lavet et fantastisk stykke arbejde gennem årene. Ikke mindst skylder man i Helsingør Finn Moseholm en kæmpe tak og stor respekt for det store arbejde, han har lagt for fodbolden i området, siger Janus Kyhl, der sætter stor pris på samarbejdet med Moseholm, der er tidligere bestyrelsesformand:

- Vi har skabt nogle unikke ting, og det har samtidig skabt et venskab, som jeg værdsætter helt enormt. Det er jeg sikker på, at det rækker langt forbi, når vi er færdige her.

Fantastisk rejse

Der har været mange gode folk gennem systemet i FC Helsingør. Man kan ikke komme udenom tidligere træner Christian Lønstrup, der var med til at føre holdet fra 2. division til Superligaen.

- Det har været en fantastisk rejse. Vi havde et supersamarbejde Christian og jeg, men som alt andet i sportens verden, så stoppede det også. Det var nogle gode år, siger Janus Kyhl.

Han har flere ting, han gerne vil huskes for, når tiden kommer, og han går ud af døren for sidste gang på kontoret i FC Helsingør.

- Da jeg trådte ind af døren til denne klub i 2012, der havde jeg en drøm om at samle alle Helsingør klubber i FC Helsingør. Der grinte folk hånligt af mig. Det er en enorm gevinst at have opnået det. Ikke for mig personligt, men for fodbolden i Helsingør.

- Vi har også fået pigerne med også nu, som også kommer til at tage et kvantespring. De gør det allerede nu helt fantastisk, siger Janus Kyhl, der selvfølgelig også nævner det nye stadion, der er få måneder fra at blive indviet.

- Sammen med Finn og selvfølgelig resten af bestyrelsen har vi lagt mange timer i det. Det bliver en følelsesladet dag, når det stadion åbner. Det bliver en følelse af, at »vi gjorde det«.

Nye folk ind

Der er sket mange spændende ting i FC Helsingør. Helt fra oprykningen til Superligaen, nedrykningen, de mange forskellige trænere det seneste år. Det seneste er de nye amerikanske ejere, der nu ejer 51 procent af selskabet FC Helsingør, hvor førsteholdet og talentafdelingen er med. Dermed er der også kommet en ejerkreds ind, der har indsat en anden bestyrelsesformand, og som gør tingene på en anden måde. Det drejer sig om Jordan Gardner, der samtidig står i spidsen for den amerikanske ejerkreds.

- Vi har fået en bestyrelsesformand, som er meget aktiv, og som er anderledes end den ledelsesform, vi kender i Danmark, hvor det er direktøren, der leder i hverdagen.

- En bestyrelse lægger strategien, og så er det direktørens opgave at eksekvere. Der har vi fået en mere agerende bestyrelsesformand, siger Janus Kyhl, der understreger flere gange, at han ikke brokker sig over det.

- Det er en konstatering. Jeg har arbejdet et halvt år for at få det her ejerskab på plads, og jeg mener stadigvæk, at det er det rigtige ejerskab for FC Helsingør. Det er en gruppe, der har lovet at gøre alt for Helsingør. Jordan har jo selv sagt, at FC Helsingør altid vil være i Helsingør. Det er den lokale forankring, som vi har brændt så meget for, siger Janus Kyhl, der er gået glad på arbejde de år, han har været i FC Helsingør:

- Fodbold er følelser, og jeg har et enormt hjerte for denne her klub. Det er en job, som man skal leve sig 200 procent ind i. Man bliver ikke gammel i et job som det her, men man føler sig gammel en gang imellem.