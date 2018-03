Nichlas Poulsen. Foto: Kim Rasmussen (arkiv)

Kontraktløse Poulsen på pletten

Sport FAA - 29. marts 2018 kl. 03:01 Af René Larsen

Der var mange helte, da Nordsjælland Håndbold sikrede sig adgang til DM-slutspillet med en sejr 27-22 over TTH Holstebro onsdag aften i Helsingør.

Nicolai Pedersen blev dagens spiller som topscorer med otte mål i hård konkurrence med målmand Mike Jensen, der rullede gardinet ned i 2. halvleg, hvor han kun lukkede otte mål ind.

Men der var store præstationer hele vejen rundt. Blandt andet på højre fløj, hvor Nichlas Poulsen undervejs afløste en skadet Carl-Emil Haunstrup og scorede fire meget vigtige mål. Særligt scoringen til 24-18, hvor han stjal bolden fra et tøvende Holstebro-forsvar gjorde ondt på gæsterne.

- Det var holdpræstation. Det starter tre kvarter før kampen, hvor der nærmest er proppet i hallen. Til trods for lidt startnerver, så er hallen bare med til at få os i gang, og når vi først er i gang, så har vi vist, at vi kan være med de stærkeste i Danmark, siger Nichlas Poulsen, der peger på sammenholdet i truppen som årsagen til succesen.

- Det kan godt være, at vi er unge, men vi er også stærke. Det er selvfølgelig også trænerteamets fortjeneste, men det er også det sammenhold, vi har, og det at vi har løftet hinanden over en hel sæson.

Allerede efter 1. halvleg stod det klart, at Nordsjælland selv skulle gøre arbejdet færdigt. Mors-Thy og Ribe-Esbjerg lå til at vinde deres kampe, og dermed skulle Nordsjælland besejre TTH Holstebro.

- Vi snakker i pausen om, at vi har et godt tag på kampen. Vi skal ind og køre videre og være fokuserede i de første ti minutter, hvor de prøver at ryste os. Det, vi sætter op, fungerer, De havde svært ved at lave mål, når vi kom ned og stå seks-mod seks. 22 mål er ikke mange. Vi spiller en god forsvarskamp, konstaterer Nichlas Poulsen, som glæder sig til slutspillet.

- Det er et eventyr, der ingen ende vil tage. Nu må vi se, hvor langt det kan række. Nu har vi overrasket alt og alle, så hvorfor skal vi ikke drille nogle af de store, siger højrefløjen.

Han er en af de spillere i truppen, der endnu ikke har forlænget sin aftale for næste sæson. Og måske kan han komme i klemme, da de to andre venstrehåndsspillere i truppen, Jesper Dahl og Carl-Emil Haunstrup, er på kontrakt i næste sæson, lige som Nordsjælland forleden indgik aftale med Nicolas Lundbye Kristiansen fra Kolding.

- Jeg er i tvivl. Klubben er i tvivl. Der er noget økonomi, der også skal gå på plads, og så må jeg jo erkende, at Carl-Emil har haft en brandsæson og har haft nogle vanvittige kampe. Til træningerne kan jeg se, at han virkelig rykker sig. Det må jeg anerkende. Han er en lokal dreng, der ikke har så meget på cv'et. Dermed er han også billigere, så ren business-wise kan jeg jo godt forstå den investering, som klubben har foretaget.

- Jeg kan håbe, at der kommer lidt flere penge i kassen, så der måske også er plads til mig. Men ellers skal jeg også finde ud af, om det er tiden til at prøve noget andet. Jeg har jo været her i mange år, siger Nichlas Poulsen.

Fra den nuværende trup er det en realitet, at Christian Køhler stopper karrieren, mens Oliver Roepstorff forleden blev offentliggjort som ny mand i Ajax.

Håndboldligaen, mænd

Nordsjælland-TTH Holstebro 27-22 (15-14).

Nordsjælland: Nicolai Pedersen 8, Johan Meklenborg 6, Nichlas Poulsen 4, Lasse Uth 3, Jesper Dahl 2, Carl-Emil Haunstrup 1, Knud Larsen 1, Andreas Nielsen 1, Aku Kreutzmann 1.

TTH Holstebro: Viktor Östlund 6, Peter Balling 4, Vignir Svavarsson 3, Kasper Kildelund 2, Lars Mousing 1, Jac Karlsson 1, Magnus Bramming 1, Martin Lysdal Hansen 1, Emil Sidelmann 1, Simon Birkefeldt 1, Jonas Porup 1.

Udvisninger: Nordsjælland 4, TTH Holstebro 4

Tilskuere: 1622