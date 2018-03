Konkurs afværges - ligahold trækkes

Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Sport FAA - 01. marts 2018 kl. 21:38 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften meddelte selskabet bag basketballklubben Hørsholm 79ers, at det er istore økonomiske problemer. En velvillig sponsor har dog sikret, at selskabet undgår konkurs, men i næste sæson vil Hørsholm 79ers trække sit mandlige ligamandskab og frivilligt rykke ned i 1. division.

- Vi har i flere sæsoner trukket alt for store veksler på nogle få sponsorer. Hverken vi eller sponsorerne ønsker at denne klub skal finansieres af nogle få personer. I denne sæson har vi igen fået et stort hovedsponsorat fra Bækgården, mens klubben ikke er lykkedes at komme med den planlagte resterende indtægt til at sikre fortsat drift. Derfor stod klubben overfor en snarlig konkurs, som dog igen er blevet afværget af Bækgården, og endda således at begge hold kan spille sæsonen færdig, siger Hørsholms direktør Peter Damm i en pressemeddelelse.

Aktuelt ligger Hørsholm nummer fire i mændenes Basketliga.

Umiddelbart er det planen, at Hørsholms kvindehold i Dameligaen fortsætter. Her er lønudgifter og transportudgifter også betydeligt lavere.

- Vi har i de seneste år ikke kunnet lykkedes at skaffe sponsorindtægter til at kunne finansiere driften af klubbens to ligahold. Situationen har længe været uholdbar, og det er alene på grund af enkelte sponsorers store velvillighed og hjerte for klubben, at den ikke er gået konkurs tidligere, skriver Hørsholm 79ers i pressemeddelelsen.

Klubbens bestyrelse har lagt en plan, der skal sikre at selskabet bag de to ligahold kan være gældfrit allerede ved udgangen af den igangværende sæson. Planen indebærer, at flere nøglemedarbejdere afskediges. Hørsholm oplyser ikke, hvem de pågældende er. Til gengæld indkalder basketballklubben til informationsmøde i morgen lørdag klokken 12 i klublokalet i Hørsholm Hallen, hvor der bliver givet en redgørelse om den aktuelle situation. De økonomiske problemer skulle dog ikke have nogen indflydelse på den store ungdomsafdeling, der ikek eren del af det professionelle selskab.

- Det er vores håb, at vi indenfor en overskuelig periode igen kan finde opbakning til at have både vores damer og herrer i den bedste liga, siger Peter Damm i pressemeddelelsen.