Lasse Spaniel driver bolden frem mod Odders felt, mens Tobias Andersen ligger klar inde i feltet. Foto: Mads Hussing

Kollektiv offday i Hillerød

Sport FAA - 26. maj 2018 kl. 17:20 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød fik aldrig åbnet Odders bomstærke forsvar, og derfor endte det med en udesejr på 3-0. Hillerød er dog milimeter fra redning i 2. division, hvor holdet er ni point over nedrykningsstregen med tre kampe tilbage.

Det var en dag, hvor ikke meget lykkedes for Hillerød, der reelt havde en chance i opgøret mod Odder. Den stod Jonathan Witt for, men hans hovedstød gik ikke ind.

Odder viste til gengæld, at de stadig har en masse at spille for i 2. division. I 1. halvleg stod de langt tilbage på banen, men slog hurtigt til i kontraspillet. Det gacv et hjørne efter 12 minutters spil, som efterfølgende blev omsat til mål. Efter et hovedstød på overliggeren, så skød den stærke forsvarsspiller Joakim Momme Christensen skød returbolden i mål.

Hillerød fortsatte efter scoringen med at have bolden mest, men de fik ikke meget ud af det. Odder lurede på kontraen, og det blev gjort effektivt. Efter 27 minutter gik det lynhurtigt, og da bolden blev spillet ind over, så gled Hillerøds midterforsvarer Nicolai Geertsen sammen med bolden, og han fik ikke ekspederet den væk. Bolden lagde sig til rette for Mathias Laursen Christensen, der tog et træk uden om Rasmus Lyng i Hillerød-målet, og dermed stod det 2-0 til udeholdet.

I 2. halvleg kom Odder længere frem på banen, og det lugtede mere af 0-3 end af en reducering af Hillerød. Vi skulle dog helt til fire minutter før tid, hvor den netop indskiftede Nihad Islamovic stod helt fri ved et hjørnespark, og han kunne nemt sparke bolden i mål. Det var hans allerførste berøring, og han havde ikke været på banen i meget mere end 20 sekunder.

0-3 blev kampens resultat, og det gav Odder tre vigtige point for ovevrlevelse i rækken, samtidig med, at weekendens resulateter flasker sig således, så alt skal gå galt, hvis ikke Hillerød også næste år er at finde i 2. division.