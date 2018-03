Kolding-profil til Nordsjælland

Onsdag spiller Nordsjælland Håndbold en skæbnekamp mod TTH Holstebro. Den afgør, om Nordsjælland skal spille med om medaljer, eller om oprykkerne skal ud i kvalifikationsspil for at blive i ligaen. Men inden den kamp bliver spillet, så kan Nordsjælland Håndbold offentliggøre, at den har indgået en to-årig aftale med Nicolas Lundbye Kristiansen.

Nicolas Lundbye Kristiansen spiller i øjeblikket for KIF Kolding København. Oprindeligt kommer han fra HIK, og Nordsjælland var den gang på udkig efter højrebacken. Det var også tæt på, men i sidste ende valgte han at tage mod et tilbud fra Kolding, der pludselig meldte sig på banen.

- Han er en meget spændende spiller med et stort potentiale. Eksplosiv og hurtig i sine gennembrud, godt skydende fra distancen, og med et fint overblik. Med ham på holdet kan vi lægge et større tryk fra vores højre side, og han kommer til at udgøre en farlig duo med Jesper Dahl. Forsvarsmæssigt kan han stadig forbedre sig, men konstellationen med Dahl giver os også mulighed for at benytte dem begge samtidigt, hvor de så kan skifte plads i forsvaret. Han har taget nogle store skridt i ligaen, er meget seriøs med sin træning, men har været uheldig med skader. Kan vi holde ham fit, så tror jeg på, vi kan lægge endnu et niveau på hans spil, siger Ian Marko Fog.