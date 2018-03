Knuste midtjysk modstand

Nordsjælland Håndbold kom tidligt foran i kampen og så ud til at have opbygget en fornuftig føring ved 4-9, men så satte hjemmeholdet fart i angrebsspillet og kom på 8-9, inden Nordsjælland igen fik lidt luft og førte 11-14 ved pausen.

Måde HC Midtjylland og Nordsjælland har været i store økonomiske problemer i denne sæson, men mens Nordsjælland lykkedes med at finde den opbakning, der skulle til for at holde fast på holdet, så har HC Midtjylland måtte afskibe flere spillere for at redde budgetterne.