En rørt Patrick Mtiliga (8), FC Nordsjælland, efter Alka Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og Hobro IK på Right to Dream Park i Farum søndag den 10. december 2017. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Klar besked på vej ud: Fodbold kan gøre meget mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar besked på vej ud: Fodbold kan gøre meget mere

Sport FAA - 11. december 2017 kl. 11:48 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Football gave me the right to dream.

Læs også: Stresset topscorer delte ud

Eller »Fodbold gav mig retten til at drømme«. Uanset sproget var budskabet fra FC Nordsjællands afgående anfører, Patrick Mtiliga, klart, da han gik fra banen til stående bifald fra tilskuerne i Right to Dream Park. På vej ud af banen og efter at have overdraget anførerbindet til Mathias Jensen, trak Mtiliga sin spillertrøje af og afslørede budskabet, der stod skrevet på undertrøjen med store hvide bogstaver.

Et bevis på at anføreren har fået det budskab, klubben konstant prædiker, helt ind under huden.

- Trøjen fandt jeg selv på. Man kunne lige så godt gå ud med en besked. Fodbolden har gjort, at jeg har kunnet drømme om noget større, og det har været en lang rejse, hvor jeg bogstavligt talt har været jorden rundt. Jeg har fået en masse gode venner i forskellige lande, mødt mennesker fra forskellige kulturer og religioner. Så trøjen var for at udtrykke, at det har givet mig lov til at drømme stort, forklarer Patrick Mtiliga, der har været forbi Holland og Spanien som professionel, inden han vendte hjem til Danmark og noget uventet endte med et danske mesterskab og en tur i Champions League med FC Nordsjælland.

Siden blev han anfører og en stor del af Right to Dream-delen af FC Nordsjælland, hvor en vigtig del af filosofien er, at man skal huske, hvor man kommer fra - og huske at dele ud af sin succes til dem, der har været med til at skaffe den.

- Jeg har altid troet på, at man skal give tilbage. Det går jeg også selv efter. Jeg mener, det er det, fodbold kan. Selv om man ikke snakker det samme sprog, så kan det samle mennesker. Det er fantastisk. Det er gået op for mig gennem årene hvilken effekt, fodbold har på mennesker, og hvor meget det kan rykke. Blandt andet når jeg har været ude på hospitaler og belastede områder - bare med ens tilstedeværelse, forklarer Mtiliga og tilføjer, at der i en fodboldverden, hvor de største stjerner koster flere milliarder, er plads til at se meget mere ud over egen næsetip.

- Man kunne gøre meget mere. Jeg tror, det er vigtigt, man bliver ved med at have fokus på det. Som ung spiller tænkte jeg ikke på det. Der er man så meget inde i sin egen verden. Og det er også lidt mærkeligt, at man kommer fra ingenting som fodboldspiller, og pludselig vil alle gerne snakke med en, fordi man er en kendt personlighed. Det har gjort, at jeg har holdt mig tilbage, indtil jeg begyndte at finde ud af, hvor meget man egentlig kunne rykke. Så derfor er jeg begyndt at involvere mig i det.

Nu er det imidlertid slut for Mtiliga, der slutter af med at sende store roser af sted mod FC Nordsjælland.

- FCN har udviklet sig helt sindssygt både før og efter, jeg er kommet til. Der er sket helt vildt meget siden guld, sølv og Champions League i mine første år. Bare de talenter, der bliver skudt af sted hele tiden, er vildt. Nu er der nye ejere og et akademi fra Ghana. Det har været en fantastisk periode, som jeg er stolt over at have været med i, siger han og tilføjer:

- Det har været en familie for mig. Der er et meget tæt bånd her i klubben mellem spillere, ledere og administration. Det er en fantastisk klub, man kommer til at se meget mere til i fremtiden.

relaterede artikler

Ingen kan overtage i FCN 11. december 2017 kl. 10:19

Billeder: Sejr og hyldest til to af de helt store 10. december 2017 kl. 19:56