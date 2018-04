Se billedserie Mikkel Michelsen er ny A-kører og holdkaptajn for Slangerup. Her ses han i snak med holdleder Henrik Vedel. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Kaptajnen lurer på Grand Prix-chance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaptajnen lurer på Grand Prix-chance

Sport FAA - 28. april 2018 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er Grand Prix-serien, og så er der alt det andet. Sådan er det bare i speedway, men nåleøjet er forsvindende lille for at få en plads blandt verdens 15 bedste kørere.

Ikke desto mindre er det der, 23-årige Mikkel Michelsen fra Ølstykke vil prøve at komme med.

- Jeg har flyttet mig hele tiden de seneste mange år, og jeg føler også selv, at jeg er nået dertil, hvor jeg skal tage skridtet videre. Det, håber jeg, vil være i år, siger Mikkel Michelsen til Frederiksborg Amts Avis.

Han var med i den første kvalifikationsrunde i Holsted i sidste uge og kom videre med en andenplads. Næste skridt skal tages på hjemmebane den 19. maj i Slangerup.

- Jeg kunne selv vælge hvor, og jeg syntes det ville være åndssvagt ikke vælge hjemmebanen. Jeg kender den som min egen baghave, så det var ikke noget svært valg. Det er altid rart at køre foran eget publikum, siger Mikkel Michelsen, der tror på, han kan nå hele vejen i kvalifikationen.

- Hvis ikke jeg følte, det var realistisk, var jeg ikke stillet op. Så at komme med i kampen om GP-pladserne til næste år, vil jeg rigtig gerne. Hvad der så sker på dagen, det bliver svært at sige. Der skal man have en god dag og lidt held.

Derudover indeholder Michelsens sæson et mål om at kunne køre med i EM-serien, og så selvfølgelig at vinde så meget som muligt med sine hold i Danmark, Polen og Sverige.

I Slangerup har han fået rolle af kaptajn og er nu kategoriseret som A-kører.

- Jeg har valgt rollen som kaptajn lidt fra tidligere, fordi jeg ikke følte, at jeg havde overskuddet til at påtage mig det ansvar. Det er bedre nu, og de sidste to år har jeg prøvet at være med som kaptajn, selv om det ikke var min rolle. Jeg synes, jeg har haft overskuddet til at hjælpe de andre, selv om jeg selv har haft et middelmådigt løb, siger Michelsen.

- Det bliver så lidt anderledes i år med en ung trup, der på papiret ikke ser så skræmmende ude. Men vi skal bare være bedst, når det gælder. Så vi skal køre os i finalen, og så må vi se, hvad der sker på dagen.

Den store forskel bliver dog, at han får en direkte konkurrent om A-pladsen i kraft af sidste sæsons kaptajn, Michael Jepsen Jensen.

- Der er lavet en ordning omkring det, og skulle der så ske noget uforudset, så må det ændres. Men jeg føler mig ikke mere presset, end jeg har gjort andre år. Jeg ved, hvad jeg kan, og vi har også kæmpet om pladserne i andre år, siger Mikkel Michelsen og fortsætter:

- Jeg skal ud og levere, og der er mange, der har høje forventninger til mig som A-kører og kaptajn. Men det er jo det, man hele tiden har stræbt efter. Man vil være A-kører og nummer ét, og jeg havde ét-tallet solidt plantet på min ryg i det meste af sidste sæson.

- Det er lidt ekstra motivation for mig, men når musikken først spiller, så er det ikke noget, man tænker over.

I Polen kører Mikkel Michelsen for Wybrzeze Gdansk i den næstbedste polske række, mens han kører for Smedarna i Sverige. Slangerup åbner sæsonen onsdag ude mod Grindsted, inden den første hjemmebanematch er onsdag d. 16. maj mod Region Varde.