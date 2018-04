Adrian Kappenberger holder godt fast i bolden foran holdkammeraten Patrick Olsen i FC Helsingørs seneste kamp på udebane mod Silkeborg. Foto: Scanpix Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kappenbergers vilde udvikling: Fra Serie 1 til Superliga

08. april 2018
Af Mads Hussing

Fodbold: Adrian Kappenberger har taget vejen fra reserve i Fredensborg til målmand på Helsingør superligahold på under et år.

Der er ikke mange, der kendte Adrian Kappenberger for et par uger siden. Han har været tredjemålmand i Helsingør trup, hvor både Mikkel Bruhn og Aris Vaporakis har været over ham i hierakiet.

Nu har han spillet to superligakampe, Helsingør har vundet dem begge, og han skal stå igen i morgen på hjemmebane mod Hobro. Han kommer fra Nærum, men han begyndte sin seniortid i Oure på Fyn. Her gik han på gymnasiet og på højskole bagefter.

- Det udviklede mig sindssygt meget. Der havde vi Lars Høgh som målmandstræner, siger Adrian Kappenberger, da Frederiksborg Amts Avis møder ham til træning.

I Oure spillede han fodbold i Danmarksserien, men efter gymnasiet og højskoleopholdet ville gerne hjem til familien. Valget faldt på Fredensborg, der lå i 2. division.

- Det blev aldrig den helt store succes, siger Adrian Kappenberger, der har regnet ud, at han fik i alt 57 minutter i 2. division. Resten blev brugt på 2. holdet i Serie 1.

- Så er der ikke andet at gøre, end at træne noget hårdere, siger Adrian Kappenberger og fortæller om, hvordan han kom i kontakt med Helsingør:

- Jeg trænede med Thomas Frederiksen (Helsingørs målmandstræner red.), fordi jeg bare gerne ville blive bedre. Så inviterede han mig med en dag, og jeg havde en fin træning. Så spurgte de, om jeg ikke havde lyst til at starte efter sommerferien.

Her syv otte måneder senere har han fået sin superligadebut, og han har været med til at vinde på udebane. Noget Helsingør ikke har gjort siden slutningen af juli måned.

- Det er jo noget, jeg har drømt om, siden jeg var helt lille at få lov til at spille på de her fede stadions. Så jeg synes bare, det er fantastisk at få lov til det, siger målmanden, der er meget ydmyg, når det kommer til hans egen rolle på holdet fremover:

- Jeg gør bare, hvad jeg kan for at hjælpe klubben og holde mig klar.

Cheftræner Christian Lønstrup forklarer, hvorfor det lige pludselig er Adrian Kappenberger, der står mellem stængerne

- Det er en naturlig konsekvens af et godt og længere træningsforløb, Aris der ikke toppede, hvor jeg forventede, at han skulle, og Mikkel der ret ofte er småskadet. Jeg ville sende et signal om, at jeg sætter pris på det, han har bidraget med i syv-otte måneder. Han har trænet siden i sommer uden at brokke sig, og han træner ekstra, siger træneren, der dog erkender, at han måtte forbi både målmandstræneren Thomas Frederiksen og assistenten Brian Gellert for at vide sig helt sikker på, om han skulle sætte Adrian på banen.

- Jeg havde også snakket med Thomas og min assistent ugen inden, om det var forsvarligt at gøre. Jeg sagde også til Adrian, at han var i spil til den kamp, og jeg spurgte ham, om der var et problem med det. Det var der ikke, tværtimod, siger Christian Lønstrup, der kalder det et cadeau til målmandstræner Thomas Frederiksen, at han har gjort Adrian bedre og bedre.

- Jeg har hele tiden sagt til Thomas, at du skal holde Adrian klar, for lige pludselig bringer jeg ham, siger træneren, der kalder det et vink med en vognstang over for Mikkel Bruhn og Aris Vaporakis, at det er Adrian Kappenberger, der vogter buret i de første kampe i nedrykningsspillet.

- Aris og Mikkel skal vise mig til træning, at de skal slå Adrian af, hvis Adrian bliver ved med at vise de her ting. Han står igen på søndag, medmindre han bliver skadet inden, siger træneren om den kommende kamp mod Hobro på hjemmebane i Helsingør i morgen klokken 12.00.

- Det bliver en kamp, hvor jeg tror at Hobro har stor respekt for os. Forskellen på dem og os i efteråret, er at de havde en, der scorede 14 mål. Men det har de ikke rigtig mere. Nu er de også løbet ind i skader, og karantæner, siger Lønstrup, der mener, at det godt kan blive hattrick på søndag, hvor Helsingør kan vinde for tredje kamp i træk.

- For tre uger siden stod folk i kø for at fortælle mig, hvor dårlige vi er, nu står folk i kø for at fortælle mig, at vi peaker på det rigtige tidspunkt. Det er lidt sort/hvidt, siger han med et skævt smil, inden han går ud på træningsbanen til holdet.