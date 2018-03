Se billedserie Flemming Pedersen (bagerst tv.) fra sin tid som cheftræner i Elite 3000 Helsingør i 2006.Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Kan han unde FC Helsingør point?

FC Nordsjællands tekniske direktør, Flemming Pedersen, har om nogen fodbold i Helsingør under huden. Men er det nok til, at han gerne ser dem få point på søndag?

Det prøvede Frederiksborg Amts Avis at få svar på efter torsdagens træning i FC Nordsjælland.

Sport FAA - 17. marts 2018 kl. 09:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bliver en speciel følelse. Men også en god følelse.

Flemming Pedersens øjne er rettet ud på banen i Right to Dream Park, men inde bag dem forestiller han sig situationen på søndag, når han som gæst og en del af FC Nordsjælland træder ind på Helsingør Stadion.

For det er ikke bare et hvilket som helst stadion for den tekniske direktør i Farum-klubben. Det er dét stadion, han selv har brugt tusindevis af timer på eller i nærheden af som træner i Helsingør.

Først fra 1989 til 1996 som ynglingetræner, ungdomskonsulent, talenttræner og til sidst cheftræner for divisionsholdet i sundbyen, inden der landede en fyreseddel på hans bord i maj måned dét år.

Ikke desto mindre var han tilbage igen fem år senere - efter blandt andet at have været i FC København for at lave talentfulde spillere som Hjalte Nørregaard, Rune Pedersen og Bo Svensson - nu med titel af manager for Helsingør IF og siden Elite 3000 i Danmarksserien og Kvalifikationsrækken.

I 2003 var Helsingør 6 point fra at rykke i 2. division. Men det genrejste konkursbo i Lyngby tog den ene plads med svimlende 72 point i 30 kampe.

Nå ja, og så har han selv spillet ynglingefodbold på højt niveau i Helsingør og nåede også at træne FC Nordsjælland-spilleren Tobias Mikkelsen, da Mikkelsen var fem-seks år gammel og lige var startet til fodbold i Helsingør.

Så ja. Fodbold i Helsingør betyder meget for Flemming Pedersen.

- Jeg kan slet ikke beskrive den dag, da Helsingør rykkede op i Superligaen, siger Flemming Pedersen.

- Jeg så kampen hjemme på tv, og jeg kan slet ikke huske, at jeg har været så nervøs før. Jeg havde en spænding i kroppen, og da Viborg så ud til at vinde, så sad jeg bare og tænkte »kom nu, kom nu«. Så rent emotionelt var det fedt. Jeg sad derhjemme og svedte. Det var fedt at have de følelser.

Missionen lykkedes for Helsingør, der med et slag var Superligahold og havde sendt Viborg ud i mørket.

- Jeg snakkede med folk, der var med derovre, som sagde, at de havde aldrig oplevet noget lignende. Det var bare fantastisk. Og at jeg kunne mærke det på den måde på min egen krop viste, at det betød noget for mig, siger Flemming Pedersen.

Han har stadig forbindelser til Helsingør. Hans bror, Henrik, bor i området og er træner på Borupgårdskolens idrætslinie, og flere af FC Helsingørs spillere har været gennem Flemming Pedersens hænder i FC Nordsjælland.

Men han havde ikke set det komme, at FC Helsingør ville ende i Superligaen, selv om man også - dengang han selv var der - arbejdede seriøst med at få struktur på klubben.

- Hele min vision for spillet og den måde, jeg arbejder på, var nøjagtig den samme den gang, som den er nu. Vi havde en lidt anderledes stil dengang, fordi jeg gik mere pragmatisk til værks. Men den måde, jeg gerne ville bygge klubben op på, var den samme måde, som vi gør det i dag, fortæller han.

- Så da jeg kom til FC Nordsjælland i 2006 var det nærmest retro. Morten Olsen var også lige kommet til som landstræner og havde indført hollandske tilstande. Jeg er selv opvokset med Ajax-stilen og har forsøgt at bringe den til dansk fodbold. Så der var meget, jeg allerede havde prøvet, da jeg kom til Nordsjælland.

Men søndag går han så ind på græsset på Helsingør Stadion som »fjenden«.

- Det er nok svært at forestille sig, hvilken følelse jeg præcis vil have, når jeg står der, men det bliver specielt. Og det varmer mit hjerte, at FC Helsingør er i Superligaen. Jeg håber så meget, at de bliver der, siger Flemming Pedersen, inden vi så når til det essentielle spørgsmål fra overskriften på denne artikel.

For når nu hjertet er så fyldt med Helsingør, kan han så unde FC Helsingør et point eller tre på søndag?

Svaret kommer prompte:

- Det kan jeg ikke. På ingen måde. Vi har mere behov for dem, end de har. De kommer alligevel i play-off-kampene. Så der er man også professionel. Der er »no mercy« dér, griner han.