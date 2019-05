Se billedserie Mark Parrish har bragt Allerød på 1-0. Foto: René Larsen

KFUM kom i modvind i Allerød

Sport FAA - 11. maj 2019 kl. 15:51 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i 14 kampe måtte Roskilde KFUM forlade banen som tabere i Danmarksseriens pulje 2. Seneste nederlag daterer sig tilbage til 22 september 2018, men lørdag eftermiddag måtte KFUM se sig besejret hele 3-0 af Allerød FK.

På den åbne bane i Allerød Idrætspark kom Roskilde-holdet i dobbelt forstand i modvind. Der var kun spillet et minut, da hjemmeholdets Bastian Kruse kom til baglinjen. Han prøvede at finde angrebsmakker Dino Karjasevic inde for mål. Karjasevic fik dog kun ramt bolden halvskævt, men anfører Mark Parrish fulgte chancen til dørs og med en lang tå fik han styret bolden i nettet.

Allerød fulgte det pågående spil op, og efter et lille kvarter fik hjemmeholdet tildelt et frispark et pænt stykke uden for feltet. Men Sebastian Pitzner-Schmidt udnyttede medvinden og sparkede smukt bolden direkte i nettet.

Den chokstart skulle KFUM lige synke, men så indledte gæsterne ellers et massivt pres på Allerøds mål, og det blev også til tre-fire helt oplagte muligheder. Emil Ølvang opsnappede blandt andet en dårlig tilbagelægning, og han havde også rundet Allerød-keeper Johan Gårdsvoll men var for lang tid om at få sendt bolden det sidste stykke vej ind over stregen. I et andet tilfælde redde Gårdsvoll stort et hovedstød fra Mads Julø.

Allerød var presset i bund, og man tænkte, at det ville blive en lang 2. halvleg for hjemmeholdet, når det kom i modvind efter pausen. Men KFUM fik ikke udnyttet medvinden. Det blev mange lange bolde ud over baglinjen. Allerød var noget farligere i sine omstillinger. Dino Karjasevic var tæt på et par gange.

Kort før tid fik Allerød dog scoret det tredje mål, og det kendetegnede KFUMs dårlige dag. Bastian Kruse trykkede af fra kanten af feltet. Hans skud blev rettet af, så det gik i en bue over Marc Lyster og ramte overliggeren, hvorpå bolden dumpede ned i ryggen på målmanden og ind over stregen.