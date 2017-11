Julius er årets talent

Set med internationale øjne har 2017 været et af de absolut stærkeste med et hav af mesterskaber, og en af de store bidragsydere til den store medaljehøst har været 18-årige Julius Johansen fra Blovstrød. Den unge nordsjællænder var således umulig at komme uden om, da de to fornemmeste priser i Dansk Cykelsport blev uddelt torsdag aften i Ballerup Superarena.

Sidstnævnte kunne også være et bud til titlen som årets talent, men den gik altså til den et år yngre Julius Johansen, der også har en regnbuetrøje at smykke sig med. Julius Johansen vandt juniornes linjeløb ved VM i Norge ved at køre alene til målstregen med forrygende tempokørsel over de sidste mange kilometer.