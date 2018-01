Julius er årets talent i Nordsjælland

Men selv om han kun lige var hjemme for at få rent tøj i kufferten og hilst på kæresten Tusnelda, så bød lørdagen også på en anden repræsentativ opgave. Julius Johansen tog nemlig også imod Nordea og Frederiksborg Amts Avis hjemme i privaten. Det blev med stor velvilje presset ind i programmet, så han kunne modtage prisen som årets sportstalent 2017.

Hos prisoverrækkerne var der ikke den store diskussion om, at Julius Johansen skulle have årets pris, selv om der var adskillelige velegnede kandidater. Men den 18-årige cykelrytters meritter taler for sig selv. Et verdensmesterskab i landevejscykling for juniorer er svært at hamle op mod.