Jubler over U18-licens

Sport FAA - 17. april 2018 kl. 14:41 Af Rudi Dalsgaard

Der har været snak om seniorholdet og akademi-delen for de unge spillere i FC Nordsjælland, lige siden klubben offentliggjorde, at den havde ambitioner om både en plads i landets bedste række og Champions League inden for kvindefodbold.

Men én ting har hele tiden været det vigtigste på chefen for kvindefodbold i FC Nordsjælland, Christian Taylor, og det har været at sikre sig en plads i U18 ligaen.

Det arbejde er lykkedes, da det tirsdag blev offentliggjort, at FC Nordsjælland sammen med Silkeborg IFQ er de to nye i klassen.

Det betyder, at FC Nordsjælland er med i ligaen efter sommerferien, og samtidig giver det både U14- og U16-holdet plads i de øverste rækker. Selv sagt et vigtigt parameter for klubben, der har talentudvikling som kerneområde.

- Det er helt fantastisk, for det er hjørnestenen i hele vores vision for kvindefodbolden i FC Nordsjælland og de høje mål for fremtiden, siger Christian Taylor til klubbens hjemmeside.

- Det er præcis det, vi har arbejdet så hårdt for i seks måneder nu. Det er kæmpe stort, og det hele vores vision for FCN kvindefodbold bygger på. Det er også første gang nogensinde, at en klub får den eftertragtede licens i første forsøg, og det har alle i klubben grund til at være stolte over.

U18-holdet skal være hjørnestenen i FC Nordsjællands fremtid inden for kvindefodbold. For det er de spillere, der skal op og forstærke seniorholdet, hvor man i første omgang har ambitioner om 1. division til sommer, men også vil hele vejen op i 3F ligaen - kvindernes Superliga.

- Vi vil bruge U18 til udvikling af spillerne, akkurat som klubben gør det med U19- og U17-ligaholdene for drenge siger Christian Taylor.

Der var i alt 15 ansøgninger til U18-ligaen. 12 fra de nuværende ligahold og så tre udefra - Silkeborg IFQ, FC Nordsjælland og VSK Aarhus. Sidstnævte blev sorteper, mens DBU har valgt at udvide U18-ligaen til 14 hold for at få alle med.

- Det er herligt at se, at der er interesse for ligaen rundt om i hele Danmark. Alle ansøgninger har været af høj kvalitet, og alle har levet op til de formelle krav. Da der kun er plads til 14 hold i ligaen, har det været en hårfin afgørelse på det sportslige niveau, som i sidste ende har mundet ud i de udvalgte klubber, siger Mette Bach, der er formand for Kvindeelitegruppen i DBU.

- Vi har haft en lang, konstruktiv og velargumenterende diskussion i Kvindeelite om vi skule vælge 12, 13 eller 14 klubber til udgaven af næste års U18 Pige DM-række. De små marginaler og troen på, hvordan vi bedst muligt udvikler dansk eliteungdomsfodbold, har udmundet i det sidste, og jeg vil gerne byde FC Nordsjælland og Silkeborg IFQ velkommen til rækken.

Udover de nævnte spiller KoldingQ, Team OdenseQ, Vildbjerg, IF Lyseng, Fortuna Hjørring, Brøndby, AaB, Team Viborg, BSF, B 93, Varde og FC Thy Piger - Skyum i U18-ligaen.

FC Nordsjællands - eller mere præcis Farum BK's - seniorhold på kvindesiden tabte i weekenden 2-3 til Hillerød i Kvindeserie Øst og har tre point efter to kampe.