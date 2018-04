Morten Poulsen foran det svenske mål. Han spillede sidst i det nordsjællandske i sæsonen 2008-2009, men i dag var han tilbage på sin gamle hjemmebane. Foto: Mads Hussing

Ishocleylektion til Danmark

Sport FAA - 12. april 2018 kl. 22:26 Af Mads Hussing

Det er første gang, at Danmark møder Sverige i en testkamp op til et VM. Det er sjældent, at de store ishockeynationer arrangerer testkampe mod nogle af de mindre nationer, men Danmark har fået fornøjelsen af at møde de svenske verdensmestre i to testlandskampe frem mod VM, der begynder om tre uger. Det foregår på danskernes hjemmebane i Boxen i Herning og i Royal Arena i København.

Denne aften blev det 4-1 til Sverige, der ganske enkelt var for stærke for Danmark. Målene blev fordelt ud over de tre perioder, og det danske mål var aftenens sidste med lige over seks minutter igen af kampen.

Dermed blev det til endnu et nederlag for Janne Karlssons tropper, der dog får mulighed for revanche allerede lørdag i Rødovre, hvor Sverige igen stiller op til landskamp.

Danmark har lige spillet to kampe i Frankrig, der også bød på nederlag, og selvom der var kommet rutine hjem til kampen mod Sverige i Rungsted, så var det ikke nok. Blandt andre Oliver Lauridsen, Jesper Jensen Aabo og Peter Regin er stødt til truppen, der er 27 spillere stor, og foreløbig indeholder to tidligere Rungsted-spillere.

Det drejer sig om Nicholas B. Jensen, der spillede i Rungsted i sæsonen 2016-2017, og derudover er det Morten Poulsen, hvor man skal helt tilbage i sæsonen 2008-2009 for at finde ham i Rungsted-trøjen.

Kampen forløb på svenskernes præmisser, og selvom Danmark havde mange skud på mål, så var det sjældent, at hjemmeholdet var farligt. Selvikke når Danmark var i overtal, var det nemt at skabe chancer, der kunne scores på.

Midt i 2. periode havde Danmark et par gode muligheder, men hverken Kristoffer Lauridsen, der var helt fri foran Magnus Hellbergs mål eller Oliver Lauridsen, der et halvt minut senere havde et skud på mål, kunne få svenskernes netmasker til at blafre.

Testlandskamp Danmark-Sverige 1-4 (0-1,0-2,1-1)

Mål: 0-1: Linus Arnesson (07.44), 0-2: Carl Klingberg (22.19) 0-3: Adam Almqvist (31.10), 0-4: Linus Ölund (32.26), 1-4: Nicklas Jensen (53.26)

Udvisninger: Danmark 5x2 minutter, 1x10 minutter, Sverige 5x2 minutter

Tilskuere: 1.887