Intet jule-fly til Aku

Af René Larsen Det sidste fly var fløjet, og Norsjællands grønlandske landsholdsspiller Aku Kreutzmann kom ikke hjem til jul hos forædrene i Sukkertoppen, efter han lillejuleaftensdag var med til at tabe 34-25 for Nordsjælland mod hans tidligere klub GOG.

Hans bror Angutimmarik spiller for Køge i 2. division, og han fik et fly den 22. december. De to håndboldspillende brødre kan dog se frem til at fejre nytår sammen. Aku Kreutzmann har billet til et fly den 28. december, og han ser frem til to uger hjemme på fødeøen med familie og venner.