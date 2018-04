Kasper Hjulmand gider ikke høre om træthed efter landskampspauser fra sine spillere. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Ingen undskyldninger - fridag inddraget

Sport FAA - 06. april 2018 kl. 09:01 Af Rudi Dalsgaard

FC Nordsjællands præstation i sidste rundes 2-1-nederlag til FC København var - især i anden halvleg - under vanligt niveau. Det var de fleste enige om efter kampen - ikke mindst cheftræner Kasper Hjulmand. Han efterlyste »friskhed« hos sine spillere efter en kampoptakt med halvdårlige træninger.

Så mange ville nok forvente, at Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland ville passe lidt ekstra på spillerne og måske få kigget på de procedurer, de er igennem i forbindelse med landsholdsudtagelser og -kampe.

Men det blev der nu ikke noget af. I stedet blev en ellers planlagt fridag onsdag inddraget, og så fik spillerne ellers forklaret, at de godt kunne pakke bortforklaringerne sammen.

- Jeg syntes bare ikke, at det, vi gjorde, var godt nok. Der var ikke nok fart og intensitet i det, vi lavede, og det var ikke en skid, fordi vi var trætte. Så det var en konsekvens af at komme ud til kamp på den måde. Så må vi bruge mere tid på at forberede os, siger Kasper Hjulmand til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Der er ikke blevet pebet over træthed eller hårdt program. Men op til FCK-kampen kunne man godt mærke, at vi var lidt trætte i det. Og det gider jeg simpelthen ikke høre på. Det er der ikke noget, der hedder. Det hele starter fra hovedet. Der er langt, langt mere i dine ben og krop, end du tror. Alt drejer sig om hovedet.

- Der er en grund til, at Cristiano Ronaldo går hjem og svømmer en halv time hver aften klokken 22, mens andre går på café. Så der er en grund til, at han kan lave sådan et saksesparksmål (som han gjorde mod Juventus tirsdag aften, red.) med den krop. Og jeg havde landsholdsspillere i Tyskland, som var rejst hjem fra Sydkorea og Chile, så de først kom tilbage torsdag, når vi skulle spille lørdag. Og de svarede bare "ja, jeg er klar".

- Der gør man alt, hvad man kan for ikke at sige noget til træneren om noget, for så kommer man ikke ind og spille.

Så beskeden til spillerne har været, at til næste landskampspause er det bare op og videre, når man kommer hjem igen.

- Forhåbentlig vil de gerne med landshold og spille europæisk, og der oplever man altså ikke altid, at man får det, som man vil have det. Og så kan man vælge at sige: »Det var også fordi...«, »Det var også hårdt den mandag«, eller »vi lavede ingenting«. Men det er op til en selv og ens mentalitet, hvordan det bliver, siger cheftræneren.

- Der er noget at lære, og det fik vi snakket godt igennem. Det er for at rydde alle undskyldninger af vejen. Der er ingen undskyldninger. Når man bliver lidt ældre og er vant til de omstillinger, der er fra landshold eller europæiske kampe til at spille i ligaen igen, så fortæller man bare sine ben og sin krop, at man er helt frisk. For ellers kommer man ikke i spil.

Reaktionen fra FC Nordsjællands spillere har i følge Hjulmand været fin. Så alle er klar og friske igen til fredagens hjemmekamp mod AaB.

- Jeg fornemmer, at der er noget trods. Spillerne har taget ansvar for det og er enige om, at det, vi ydede mod FCK, var under det, vi skal, siger Hjulmand, der dog selv må sidde på tribunen efter at være blevet tildelt karantæne for en kommentar til dommerne efter FCK-kampen.