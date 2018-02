Emilie fogelstrøm og Hørsholm slog sikkert Sisu søndag eftermiddag.

Ingen pokalrevanche i syne

Sport FAA - 04. februar 2018 kl. 18:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm 79ers ser ud til at være tilbage på sporet igen i Dameligaen efter søndagens sejr på 10 point over Sisu, der også måtte se sig slået af Hørsholm i pokalfinalen for nylig.

Der var da også noget at rejse sig fra, da Hørsholm i onsdags måtte æde et sjældent nederlag i denne sæson, da Virum slog til i Hørsholm Hallen.

Og selv om det hele ikke kørte som smurt fra start, så var der i sidste ende ikke den store tvivl om sejren.

- Det begynder at ligne holdet fra efteråret. Nu har vi en lang pause, og så kan vi forhåbentlig finde helt tilbage til det, vi startede sæsonen med, siger Hørsholms Maria Forsmann Pedersen til klubbens Facebookside.

Sisu var bedst i første halvleg, som de vandt 33-27, men så var det også slut. Hørsholm skruede kraftigt op for forsvaret og så blev der lukket ned for Gentofte-holdets angstrengelser.

Inden sidste periode var kampen vendt på hovedet med et Hørsholm-forspring på seks point. Hørsholms Emilie Fogelstrøm startede sidst eperiode med en treer, men det var i den anden ende, den store forskel kom. For i de følgende syv minutter tillod Hørsholm kun Sisu at score fire point, alt i mens 79ers-føringen blev udbygget og var oppe og runde 14 point.

- Vi snakkede om at skulle have noget mere energi i anden halvleg, og så kom vi ud og kæmpede mere for hinanden, siger Maria Forsmann Pedersen.

- Vi begyndte at bytte på screeningerne, hvilket giver lidt mere energi, og så kunne vil hjælpe hinanden med at rotere ordentligt.

Sisu fik pyntet lidt på det til sidst, men sejren til Hørsholm var ikke til at pille ved. Nordsjællænderne fører stadig Dameligaen med 28 point for 14 sejre og to nederlag.

Dameligaen

Sisu-Hørsholm 55-65

(18-16, 15-11, 12-24, 10-14)

Sisu: Hannah Schaible 16, Catharina Palm Jensen 14, Kamma Jo Griffits 10.

Hørsholm: Maryah Sydnor 24, Gritt Ryder 10, Emilie Fogelstrøm 8, Marie Louise Blyme 6, Line Piechnik 5, Ivana Jovanovic 4, Maria Forsmann Pedersen 4, Sara Lind 4.

