Kasper Hjulmand, cheftræner FC Nordsjælland under Alka Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og Hobro IK på Right to Dream Park i Farum søndag den 10. december 2017. (Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2017) Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

Ingen kan overtage i FCN

Sport FAA - 11. december 2017 kl. 10:19 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sommers var det Marcus Ingvartsen, Stanislav Lobotka og Andreas Maxsø.

Nu er det Emiliano Marcondes og Patrick Mtiliga, der forlader FC Nordsjælland som store profiler. Så der ligger en stor opgave forude for træner Kasper Hjulmand i at finde på en måde, de huller skal lukkes.

- Vi må få nogen til at vokse. Måske nogle kan løfte opgaven i samarbejde, og måske skal vi vinkle spillet en smule anderledes. Men der er nogle andre, der må tage over, og hvem det bliver, må vi se. Det er mit arbejde at få nogle til at træde ind på den scene og accelerere den udvikling, siger Kasper Hjulmand.

- Jeg kan ikke sige, at der er nogen, der på nuværende niveau kan overtage for Emiliano. Overhovedet ikke. Ikke i nærheden. Men muligheden kommer for at vokse og gro. Om nogen tager skridtet, ved jeg ikke, men vi giver dem muligheden.

Men Hjulmand er til gengæld meget tilfreds med efteråret, der har givet 39 point og en overvintring på 3. pladsen - otte point foran Hobro og Horsens på fjerde-/femtepladsen og ni foran FC København. Pladsen i top seks og mesterskabsslutspillet burde være hjemme.

- 39 point og 51 mål scoret. Det er vanvittigt. Så det var den bedste måde at runde et flot efterår af (med en sejr, red.), hvor vi egentlig kun har haft en enkelt dårlig præstation i den første kamp mod Hobro. Ellers har vi præsteret, siger Hjulmand.

- Jeg tror, at 39 point er nok. Måske bliver grænsen 40, men vi er tæt på at sige, at den er sikret. Og så vil vi ellers tage de næste syv kampe og gå til angreb. Så må vi se, hvordan vores hold kommer til at fungere, og så må vi se, hvad der er til os i foråret, slutter Hjulmand.