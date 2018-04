Ineffektive Smørum

Se billedserie Udeholdet FA 2000 har scoret deres første mål i kampen mod Ledøje-Smørum. Foto: Mads Hussing

Sport FAA - 28. april 2018 Af Mads Hussing

Når man ikke scorer på sine chancer, så er det svært at vinde fodboldkampe. Det må Ledøje-Smørum erkende efter lørdagens nederlag på hjemmebane til FA 2000, der var mere effektive og aggressive.

I de første 25 minutter var Ledøje alt for stillestående. Der blev ikke løbet for hinanden, og bolden blev spillet meget tilbage. Det kom der kun farlige situationer ud af nede ved Ledøje-Smørums mål, mens målmanden i den anden ende ikke havde meget at lave.

Det var dog også efter spil og chancer, at udeholdet scorede efter et hjørnespark. Oliver Alexander Pedersen sted højest til vejrs bagest i feltet og headede bolden sikkert ind bag Lasse Gram i Ledøje-Smørums mål.

Der måtte ske noget hos Ledøje-Smørum, og allerede efter 29 minutter blev Benjamin Madsen skiftet ind i stedet for Marcus Weiss. Det kom der noget mere fart ud af for hjemmeholdet, der også i resten af 1.halvleg kom til flere store muligheder. De største tilfaldt blandt andre Frederik Oliver Jørgensen, der fem minutter før pausen blev spillet helt fri, og som driblede udenom FA 2000's målmand, men målmanden nåede alligevel tilbage og reddede bolden. Det skete et par minutter efter Benjamin Madsen havde spillet skråt tilbage i feltet til Emil Scott Rasmussen, der havde frit skud, men som også måtte se sit skud blive reddet.

Efter en kort periode i 2.halvleg gik gassen lidt af hjemmeholdet ballon. De blev igen for stillestående og søgte for meget spilningen bagud i stedet for at søge mulighederne fremme på banen.

Ledøje fik dog i perioder lov til at spille rundt om FA 2000's felt, men uden at være farlige. Til gengæld slog FA kontra med 25 minutter igen, og Oliver Alexander Pedersen løb fra alt og alle, inden han hamrede bolden i kassen. Dermed blev han dobbelt målscorer, og hjemmeholdet havde ikke meget at skyde igen med.

I de sidste 20 minutter var der ikke meget saft og kraft i hjemmeholdets angreb. Udeholdet stod kompakt og fik lukket effektivt af, så Ledøje-Smørum ikke blev farlige. Det gjorde udeholdet dog, da indskiftede Lucas Oscar Simonsen snød Ledøjes Jacob Søberg og bragte sig helt fri med Lasse Gram, der dog fik afværget den store chance.

Dermed blev det ved 2-0 til FA 2000, som Ledøje-Smørum ellers tidligere har haft så stor succes med at vinde over.

Danmarksserien, pulje 1

Ledøje-Smørum-FAA 2000 0-2 (0-1)

Mål: 0-1: Oliver Alexander Pedersen (16), 0-2: Oliver Alexander Pedersen (65).

Advarsler: Mathias Gransee (28), LSF, Morten Larsen (45), LSF, Karl Johan Teigland-Kolster (50), FA 2000, Michael Jonsson (57), FA 2000, Matthias Andersen (86), FA 2000, Benjamin Madsen (90), LSF.

Tilskuere: 150