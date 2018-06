Ian Marko årets træner

Ian Marko Fog. Foto: Allan Nørregaard

Sport FAA - 05. juni 2018 kl. 01:53 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland Håndbold blev spået direkte nedrykning til 1. division, da holdet for et lille års tid siden gjorde comeback i mændenes Håndboldliga. Men sådan gik det slet ikke. Nordsjælland kvalificerede sig i stedet til DM-slutspillet om medaljer, og den uventede præstation blev anerkendt ved Håndboldens Award Show, der foregik mandag aften i Viborg.

45-årige Ian Marko Fog blev således kåret som årets mandlige træner for at have ført Nordsjælland frem til en ottendeplads i grundspillet. Undervejs tog Nordsjælland en række store skalpe med meriterende sejre over blandt andre Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg.

Det blev der gjort en del morskab ud af. Blandt andet havde TV2 lavet en lille video, hvor Ian Marko Fog konfronterede håndbold-eksperten Bent Nyegaard med hans forudsigelser om Nordsjællands forestående nedrykning. Den endte med at Bent Nyegaard i arrigskab rev sin skjorte op i frustration som en parallel til Ian Marko Fogs legendariske vredesudbrud, da hans hold i sin tid tabte playoff-kampene til Tønder efter en afsindig afslutning.

Ian Marko Fog har været træner i Nordsjælland siden 2013. Inden da havde han været et år i OV Helsignborg efter han stoppede sin egen aktive karriere som stregspiller i en lang årrække i dansk, tysk, spansk og svensk håndbold lige som han i en længere periode var anfører på det danske landshold.

Ian Marko var dog ikke den eneste fra Nordsjælland Håndbold, der blev hædret ved Award Showet i Viborg. Playmaker Johan Meklenborg og venstreback Nicolai Pedersen blev udtaget til årets hold. Johan Meklenborg var for et års tid siden relativ ukendt, men han endte sæsonen med at blive topscorer i Håndboldligaen.

Hans holdkammerat Nicolai Pedersen sluttede på andenpladsen på topscorerlisten, og mens Meklenborg fortsætter karrieren i Nordsjælland i næste sæson, så skifter Nicolai Pedersen til Ribe-Esbjerg i den kommende sæson.

Med på årets hold var også den tidligere Nordsjælland-spiller Magnus Bramming, der nu spiller for Tvis Holstebro. De fire andre på årets hold er: Nikolaj Øris Nielsen, René Rasmussen, Bjarte Myrhol og Torbjørn Bergerud.

Årets mandlige landsholdsspiller blev Rasmus Lauge, mens den tilsvarende pris hos kvinderne gik til den Helsinge-opvoksede målvogter Sandra Toft, der nu spiller i Esbjerg.

- Jeg synes, at det er en stor pris at få, fordi det er mine egne kollegaer, der har valgt mig. Så jeg er meget, meget glad for kåringen. Det er ikke noget, jeg har skænket særligt mange tanker over året, men når jeg ser tilbage, synes jeg da, at jeg har haft en god sæson, siger Sandra Toft.