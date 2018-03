Målmand Mike Jensen lade champagnen springe. Nordsjælland fejrede, at det lykkedes holdet at kvalificere sig til medaljespillet. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Send til din ven. X Artiklen: Ian Marko Fog stolt af sit hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ian Marko Fog stolt af sit hold

Sport FAA - 29. marts 2018 kl. 01:39 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en ovenud lykkelig Nordsjælland-træner Ian Marko Fog, der efter sejren 27-22 over TTH Holstebro i Helsingør Hallen onsdag aften kunne konstatere, at hans hold sluttede på syvendepladsen i grundspillet og dermed skal spil med om medaljer.

- Jeg er virkelig, virkelig stolt over den præstation i dag. Vi vinder, hvor vi er allermest presset. Det viser, af hvilken støbning vi er, siger Ian Marko Fog, der tillod sig at kigge tilbage på de to seneste turbulente år.

Først en historisk nedrykning i et vanvittigt drama mod Tønder, som de fleste husker. Dernæst en hård genrejsning, der nu munder ud i et helt uventet deltagelse i medaljeslutspillet.

- Folk har jo grint og snakket om sidstepladser - selv mine venner, siger Ian Marko Fog om forventningerne til hans mandskab, der er blevet gjort til skamme.

- Det her er en kulmination på den brutale nedrykning, som vi blev udsat for. Det er vildt, at vi kan gå fra nedrykning til slutspillet med næsten samme budget og samme trup. Det er jeg sindssygt stolt over, siger Ian Marko Fog og fortsætter:

- Det burde være lærepenge for folk, der kommer ud for nogle hårde oplevelser. Hvis man tager skeen i egen hånd og kigger indad, så kan man komme flot tilbage. Den historie, vi har skrevet, er noget ganske særligt.

Også i opgøret mod Holstebro skulle Nordsjælland trække på holdånd og moral. Hurtigt kom Nordsjælland nemlig bagud i opgøret 0-3, inden det fandt sine ben.

- Vi er for nervøse og skyder for tidligt, og så er Bergerud bare alt for god en målmand. Men vi begynder at kunne løse deres forsvar. Vi kommer med igen og dækker aggressivt op, siger Ian Marko Fog og tilføjer:

- Og så stod Mike (Jensen, red) jo fantastisk, Det havde han lovet mig, at han ville, og det var rart, at han indfriede det.

Nu venter et slutspil, hvor Nordsjælland skal møde Bjerringbro-Silkeborg, GOG og KIF Kolding.

- Vi er ikke kommet i slutspillet for at være prygelknarbe. Vi kigger på, om vi kan ramme nogle af holdene og få nogle point. Jeg tror ikke, at andre synes, at det er så sjovt at skulle spille mod os, for i de kampe er de gigant-favoritter, siger Nordsjælland-træneren:

- Kolding er måske ikke det dårligste hold at skulle møde, når man tænker på deres skadessituation. BSV har vi jo slået, og mod GOG var vi også ganske tæt på. Vi går efter at lave nogle overraskelser.