Ian Marko Fog (th) og Simon Dahl står i spidsen for Nordsjælland Håndbold frem til 2020. Også assistenten Per Nielsen har forlænget. Foto: Allan Nørregaard

Ian Marko Fog forlænger

Sport FAA - 05. februar 2018 kl. 19:05 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er for alvor kommet skub i genrejsningen af Nordsjælland Håndbold. Der er rejst to millioner kroner på mindre end en måned, og den økonomiske indsprøjtning har betydet, at klubben kan tænke på mere end dagen og vejen. Sæsonen er sikret, og Nordsjælland er i fuld færd med at forberede næste sæson.

Første store mål har været at få trænerteamet på plads, og det er lykkedes weekenden over. Nordsjælland kunne således mandag aften løfte sløret for, at den har indgået en ny to-årig aftale med cheftræner Ian Marko Fog, så kontrakten løber frem til sommeren 2020.

Også assistenterne Simon Dahl og Per Nielsen har forlænget deres aftaler med to år.

- Jeg er superglad, siger sportschef og næstformand i Nordsjælland Håndbold, Jørn Blom Hansen og uddyber:

- Med trænerteamet på plads og de økonomiske tilsagn, så kan vi komme skridtet videre. Vi kan med trænerteamet bevare vores sportslige set-up og fastholde vores sportslige ambitioner. Vi har et trænerteam, der er et af landets bedste til talentudvikling, og som er gode til at samle folk samt få det bedste ud af et team, både hvad angår spillere og set med Nordsjælland Håndbolds begrænsede økonomi.

Selv om Nordsjælland Håndbold er inde i en periode, hvor økonomien trykker, så tror Ian Marko Fog på projektet.

- Det var været en let beslutning at forlænge kontrakten. Man kan konstatere en virkelig bred opbakning i klubben. Lige fra de trofaste fans, som altid er med - også til udekampe, til de frivillige hjælpere, og alle de mindre virksomheder der støtter os, siger Ian Marko Fog og uddyber:

- For fire år siden startede vi med at bygge et stærkt fundament med relativt unge uprøvede spillere med den rette indstilling. Det rakte til en sikker oprykning, med kontinuitet er rejsen fortsat, talenter har udviklet sig, fløjet videre, og nye er blevet implementeret. Lige nu har det »første kuld« aldrig været bedre, de bliver suppleret flot af vores nye unge tilgange. Jeg ser et potentiale i denne trup, som jeg har meget svært ved at slippe.

- Jeg har et fremragende samarbejde med mine to træner kollegaer. Simon Dahl er et stort trænertalent, som er meget moden af sin alder. DHF har ham allerede i sin stald, og han har en spændende karriere foran sig. Per Nielsen er også vital for os. Spillerne får udleveres kostplaner, og vi koordinerer, styrke, agillity og cardio sammen. Han er altid manden med alternative øvelser, og har direkte kommunikation med spillerne, siger Ian Marko Fog og fortsætter:.

- Holdet er for mig det vigtigste. Jeg har store sportslige ambitioner, og vi skal have et sultent, talentfuldt mandskab, der skal konkurrere med de mere etablerede hold i ligaen. På et parameter er vi meget svære at slå, det er på kvalitet i forhold til pris. Med det i mente, håber jeg på yderligere opbakning, så vi kan holde på de spillere, der har gjort det så flot, og supplere truppen med spillere, der kan fortsætte vores udvikling, siger Ian Marko Fog.